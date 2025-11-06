Практика судів
Дітям-сиротам гарантують безкоштовне житло від держави: парламент готує житлову реформу

08:12, 6 листопада 2025
Законопроєкт передбачає, що держава гарантуватиме житло кожній дитині-сироті після 18 років протягом місяця після виходу з інтернату чи прийомної родини.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування завершує підготовку до другого читання законопроєкту про основні засади житлової політики. Наразі розглянуто майже 2 тисячі правок. Документом передбачено, зокрема, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом від держави.

Як повідомила голова Комітету, народна депутатка Олена Шуляк, реформа охоплює чотири ключові категорії громадян: військовослужбовців і членів їхніх сімей, представників Нацполіції, співробітників ДСНС, а також дітей-сиріт. Для цих груп передбачається спеціальне законодавство, яке дозволить приватизацію соціального житла та надасть право на позачергове отримання безкоштовного житла.

Законопроєкт передбачає, що держава гарантуватиме житло кожній дитині-сироті після 18 років протягом місяця після виходу з інтернату чи прийомної родини. Молоді люди будуть отримувати соціальне або тимчасове житло і до моменту, поки не матимуть постійного.

«Кожній дитині-сироті та дитині, яка позбавлена батьківського піклування, гарантується можливість безкоштовно отримати від держави житло. Якщо дитина не хоче те житло, яке їй пропонується, вона зможе отримати грошову компенсацію», — зазначила Шуляк.

Станом на сьогодні у квартирній черзі перебувають понад 40 тисяч таких дітей.

Політик вказала, що держава має чітко розуміти, де будуть знайдені ресурси на їхнє забезпечення. Це можуть бути кошти держбюджету, можуть залучатися кошти міжнародних партнерів чи, можливо, місцевої або регіональної влади.

Парламентарка підкреслила, що житлова реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та входить до плану Ukraine Facility.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

