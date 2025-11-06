Дітям-сиротам гарантують безкоштовне житло від держави: парламент готує житлову реформу

Законопроєкт передбачає, що держава гарантуватиме житло кожній дитині-сироті після 18 років протягом місяця після виходу з інтернату чи прийомної родини.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування завершує підготовку до другого читання законопроєкту про основні засади житлової політики. Наразі розглянуто майже 2 тисячі правок. Документом передбачено, зокрема, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом від держави.

Як повідомила голова Комітету, народна депутатка Олена Шуляк, реформа охоплює чотири ключові категорії громадян: військовослужбовців і членів їхніх сімей, представників Нацполіції, співробітників ДСНС, а також дітей-сиріт. Для цих груп передбачається спеціальне законодавство, яке дозволить приватизацію соціального житла та надасть право на позачергове отримання безкоштовного житла.

Законопроєкт передбачає, що держава гарантуватиме житло кожній дитині-сироті після 18 років протягом місяця після виходу з інтернату чи прийомної родини. Молоді люди будуть отримувати соціальне або тимчасове житло і до моменту, поки не матимуть постійного.

«Кожній дитині-сироті та дитині, яка позбавлена батьківського піклування, гарантується можливість безкоштовно отримати від держави житло. Якщо дитина не хоче те житло, яке їй пропонується, вона зможе отримати грошову компенсацію», — зазначила Шуляк.

Станом на сьогодні у квартирній черзі перебувають понад 40 тисяч таких дітей.

Політик вказала, що держава має чітко розуміти, де будуть знайдені ресурси на їхнє забезпечення. Це можуть бути кошти держбюджету, можуть залучатися кошти міжнародних партнерів чи, можливо, місцевої або регіональної влади.

Парламентарка підкреслила, що житлова реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та входить до плану Ukraine Facility.

