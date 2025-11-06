Практика судов
Детям-сиротам гарантируют бесплатное жилье от государства: парламент готовит жилищную реформу

08:12, 6 ноября 2025
Законопроект предусматривает, что государство будет гарантировать жилье каждому ребенку-сироте после достижения 18 лет в течение месяца после выхода из интерната или приемной семьи.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершает подготовку ко второму чтению законопроекта об основных принципах жилищной политики. В настоящее время рассмотрено почти 2 тысячи поправок. Документом, в частности, предусматривается обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, жильем от государства.

Как сообщила глава Комитета, народный депутат Елена Шуляк, реформа охватывает четыре ключевые категории граждан: военнослужащих и членов их семей, представителей Нацполиции, сотрудников ГСЧС, а также детей-сирот. Для этих групп предусматривается специальное законодательство, которое позволит приватизацию социального жилья и предоставит право на внеочередное получение бесплатного жилья.

Законопроект предусматривает, что государство будет гарантировать жилье каждому ребенку-сироте после достижения 18 лет в течение месяца после выхода из интерната или приемной семьи. Молодые люди будут получать социальное или временное жилье до момента, пока не обзаведутся постоянным.

«Каждому ребенку-сироте и ребенку, лишенному родительской опеки, гарантируется возможность бесплатно получить от государства жилье. Если ребенок не хочет то жилье, которое ему предлагается, он сможет получить денежную компенсацию», — отметила Шуляк.

На сегодняшний день в квартирной очереди находятся более 40 тысяч таких детей.

Политик указала, что государство должно четко понимать, где будут найдены ресурсы для их обеспечения. Это могут быть средства госбюджета, а также привлеченные средства международных партнеров или, возможно, местных и региональных органов власти.

Парламентарий подчеркнула, что жилищная реформа является частью евроинтеграционных обязательств Украины и входит в план Ukraine Facility.

