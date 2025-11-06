Шахраї маскуються під держсервіси: у МВС попереджають про нову хвилю онлайн-афер

Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застерігають українців від шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів.
Як повідомили у ГСЦ МВС, аферисти пропонують «допомогу» в отриманні чи заміні посвідчення водія, реєстрації авто або записі до електронної черги. Вони переконливо спілкуються в особистих чатах соціальних мереж.
За свої «послуги» шахраї вимагають передоплату, надсилаючи реквізити приватних банківських карток. Після отримання грошей зв’язок із ними зникає, а громадяни залишаються без коштів і без обіцяної послуги.
«Такі афери розраховані на громадян, які шукають інформацію або хочуть швидко отримати державні послуги. Зловмисники копіюють логотипи, назви й візуальний стиль офіційних сторінок сервісних центрів МВС, створюючи враження, що ви спілкуєтеся з реальними працівниками державного сервісу», — зазначають у МВС.
У ГСЦ МВС наголошують:
