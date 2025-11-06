Практика судів
  1. В Україні

Шахраї маскуються під держсервіси: у МВС попереджають про нову хвилю онлайн-афер

08:52, 6 листопада 2025
Зловмисники пропонують «допомогу» в реєстрації автомобіля, отриманні або заміні посвідчення водія, записі до черги тощо.
Шахраї маскуються під держсервіси: у МВС попереджають про нову хвилю онлайн-афер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застерігають українців від шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів.

Як повідомили у ГСЦ МВС, аферисти пропонують «допомогу» в отриманні чи заміні посвідчення водія, реєстрації авто або записі до електронної черги. Вони переконливо спілкуються в особистих чатах соціальних мереж.

За свої «послуги» шахраї вимагають передоплату, надсилаючи реквізити приватних банківських карток. Після отримання грошей зв’язок із ними зникає, а громадяни залишаються без коштів і без обіцяної послуги.

«Такі афери розраховані на громадян, які шукають інформацію або хочуть швидко отримати державні послуги. Зловмисники копіюють логотипи, назви й візуальний стиль офіційних сторінок сервісних центрів МВС, створюючи враження, що ви спілкуєтеся з реальними працівниками державного сервісу», — зазначають у МВС.

У ГСЦ МВС наголошують:

  • жодна державна установа не приймає оплату на особисті картки фізичних осіб;
  • усі платежі здійснюються виключно через офіційні державні рахунки, банківські каси або платіжні термінали;
  • працівники сервісних центрів не надсилають приватні повідомлення із пропозиціями оформити послуги «в обхід системи».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області