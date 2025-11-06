Шахраї маскуються під держсервіси: у МВС попереджають про нову хвилю онлайн-афер

Зловмисники пропонують «допомогу» в реєстрації автомобіля, отриманні або заміні посвідчення водія, записі до черги тощо.

Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застерігають українців від шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів.

Як повідомили у ГСЦ МВС, аферисти пропонують «допомогу» в отриманні чи заміні посвідчення водія, реєстрації авто або записі до електронної черги. Вони переконливо спілкуються в особистих чатах соціальних мереж.

За свої «послуги» шахраї вимагають передоплату, надсилаючи реквізити приватних банківських карток. Після отримання грошей зв’язок із ними зникає, а громадяни залишаються без коштів і без обіцяної послуги.

«Такі афери розраховані на громадян, які шукають інформацію або хочуть швидко отримати державні послуги. Зловмисники копіюють логотипи, назви й візуальний стиль офіційних сторінок сервісних центрів МВС, створюючи враження, що ви спілкуєтеся з реальними працівниками державного сервісу», — зазначають у МВС.

У ГСЦ МВС наголошують:

жодна державна установа не приймає оплату на особисті картки фізичних осіб;

на особисті картки фізичних осіб; усі платежі здійснюються виключно через офіційні державні рахунки , банківські каси або платіжні термінали;

, банківські каси або платіжні термінали; працівники сервісних центрів не надсилають приватні повідомлення із пропозиціями оформити послуги «в обхід системи».

