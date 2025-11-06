Мошенники маскируются под госуслуги: в МВД предупреждают о новой волне онлайн-афер

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией предостерегают украинцев от мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных онлайн-сервисов.
Как сообщили в ГСЦ МВД, аферисты предлагают «помощь» в получении или замене водительского удостоверения, регистрации автомобиля или записи в электронную очередь. Они убедительно общаются в личных чатах социальных сетей.
За свои «услуги» мошенники требуют предоплату, отправляя реквизиты частных банковских карт. После получения денег связь с ними обрывается, а граждане остаются без средств и без обещанной услуги.
«Подобные аферы рассчитаны на граждан, которые ищут информацию или хотят быстро получить государственные услуги. Злоумышленники копируют логотипы, названия и визуальный стиль официальных страниц сервисных центров МВД, создавая впечатление, что вы общаетесь с настоящими сотрудниками государственного сервиса», — отмечают в МВД.
В ГСЦ МВД подчеркивают:
