Мошенники маскируются под госуслуги: в МВД предупреждают о новой волне онлайн-афер

Злоумышленники предлагают «помощь» в регистрации автомобиля, получении или замене водительского удостоверения, записи в очередь и т.д.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией предостерегают украинцев от мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных онлайн-сервисов.

Как сообщили в ГСЦ МВД, аферисты предлагают «помощь» в получении или замене водительского удостоверения, регистрации автомобиля или записи в электронную очередь. Они убедительно общаются в личных чатах социальных сетей.

За свои «услуги» мошенники требуют предоплату, отправляя реквизиты частных банковских карт. После получения денег связь с ними обрывается, а граждане остаются без средств и без обещанной услуги.

«Подобные аферы рассчитаны на граждан, которые ищут информацию или хотят быстро получить государственные услуги. Злоумышленники копируют логотипы, названия и визуальный стиль официальных страниц сервисных центров МВД, создавая впечатление, что вы общаетесь с настоящими сотрудниками государственного сервиса», — отмечают в МВД.

В ГСЦ МВД подчеркивают:

ни одно государственное учреждение не принимает оплату на личные банковские карты физических лиц;

все платежи осуществляются исключительно через официальные государственные счета, банковские кассы или платежные терминалы;

сотрудники сервисных центров не отправляют личные сообщения с предложениями оформить услуги «в обход системы».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.