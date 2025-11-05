У ДПС пояснили, як зареєструвати програмне РРО для інтернет-торгівлі

Податкова роз’яснила питання реєстрації програмного РРО для інтернет-торгівлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Львівській області нагадало, як зареєструвати програмне РРО для інтернет-торгівлі.

Для реєстрації програмного РРО для інтернет-торгівлі необхідно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, подати до податкової служби три заяви:

№ 20-ОПП (для реєстрації торговельної точки ( господарської одиниці), з якої здійснюватиметься інтернет-торгівля,

№ 1-ПРРО (про реєстрацію самого ПРРО та отримання унікального фіскального номера)

№ 5-ПРРО (для реєстрації ключів електронного підпису ваших касирів, які будуть використовувати програмний РРО), що можна зробити онлайн через Електронний кабінет платника податків або через портал вашого провайдера програмного РРО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.