У ДПС пояснили, як зареєструвати програмне РРО для інтернет-торгівлі

23:27, 5 листопада 2025
Податкова роз’яснила питання реєстрації програмного РРО для інтернет-торгівлі.
Головне управління ДПС у Львівській області нагадало, як зареєструвати програмне РРО для інтернет-торгівлі.

Для реєстрації програмного РРО для інтернет-торгівлі  необхідно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, подати до податкової служби три заяви: 

  • № 20-ОПП (для реєстрації торговельної точки ( господарської одиниці), з якої здійснюватиметься інтернет-торгівля, 
  • № 1-ПРРО (про реєстрацію самого ПРРО та отримання унікального фіскального номера)
  • № 5-ПРРО (для реєстрації ключів електронного підпису ваших касирів, які будуть використовувати програмний РРО), що можна зробити онлайн через Електронний кабінет платника податків або через портал вашого провайдера програмного РРО.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

