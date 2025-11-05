Практика судов
В ГНС объяснили, как зарегистрировать программный РРО для интернет-торговли

23:27, 5 ноября 2025
Налоговая разъяснила вопрос регистрации программного РРО для интернет-торговли.
Главное управление ГНС во Львовской области напомнило, как зарегистрировать программный РРО для интернет-торговли.

Для регистрации программного РРО для интернет-торговли необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) от квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, подать в налоговую службу три заявления:

№ 20-ОПП — для регистрации торговой точки (хозяйственной единицы), с которой будет осуществляться интернет-торговля;

№ 1-ПРРО — для регистрации самого программного РРО и получения уникального фискального номера;

№ 5-ПРРО — для регистрации ключей электронной подписи ваших кассиров, которые будут использовать программный РРО.

Все это можно сделать онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика или через портал вашего провайдера программного РРО.

РРО ГНС

