На Одещині викрили «провідника», який хотів переправити ухилянтів через кордон

22:29, 5 листопада 2025
Чоловік за гроші «допомагав» незаконно перетинати кордон.
На Одещині викрили «провідника», який хотів переправити ухилянтів через кордон
На Одещині правоохоронці повідомили про підозру 66-річному жителю регіону за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у вересні підозрюваний домовився з двома громадянами про «допомогу» в незаконному перетині кордону за винагороду — по 3000 доларів США з кожного.

Ділок отримав завдаток на свою банківську картку та погоджував із ними деталі поїздки. Далі взяв у знайомого автомобіль, хоча не повідомив для яких саме цілей.

Вночі, 2 листопада, підозрюваний повіз «клієнтів» до кордону з Молдовою, де один із чоловіків з ним повністю розрахувався.

Спробу переправлення припинили прикордонники разом із іншими правоохоронцями.

Під час затримання у ділка вилучили мобільний телефон та гроші, здобуті незаконним шляхом.  

 

прокуратура Одеса

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

