На Одещині викрили «провідника», який хотів переправити ухилянтів через кордон

Чоловік за гроші «допомагав» незаконно перетинати кордон.

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру 66-річному жителю регіону за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у вересні підозрюваний домовився з двома громадянами про «допомогу» в незаконному перетині кордону за винагороду — по 3000 доларів США з кожного.

Ділок отримав завдаток на свою банківську картку та погоджував із ними деталі поїздки. Далі взяв у знайомого автомобіль, хоча не повідомив для яких саме цілей.

Вночі, 2 листопада, підозрюваний повіз «клієнтів» до кордону з Молдовою, де один із чоловіків з ним повністю розрахувався.

Спробу переправлення припинили прикордонники разом із іншими правоохоронцями.

Під час затримання у ділка вилучили мобільний телефон та гроші, здобуті незаконним шляхом.

