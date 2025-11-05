В Одесской области разоблачили «проводника», который пытался переправить уклонистов через границу

Мужчина за деньги «помогал» незаконно пересекать границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении 66-летнему жителю региона в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в сентябре подозреваемый договорился с двумя гражданами о «помощи» в незаконном пересечении границы за вознаграждение — по 3000 долларов США с каждого.

Деловой получил задаток на свою банковскую карту и согласовывал с ними детали поездки. Затем взял у знакомого автомобиль, не сообщив, для каких именно целей.

Ночью 2 ноября подозреваемый повез «клиентов» к границе с Молдовой, где один из мужчин с ним полностью рассчитался.

Попытку переправления остановили пограничники совместно с другими правоохранителями.

Во время задержания у дельца изъяли мобильный телефон и деньги, полученные незаконным путем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.