Підвищення «дитячих» виплат стартує з січня: що передбачає нова система підтримки сімей

З 2027 року розмір допомоги встановлюватиметься держбюджетом на відповідний рік.

Верховна Рада 294 голосами «за» ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 13532, спрямований на підвищення рівня соціального захисту сімей із дітьми, підтримку народжуваності та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.

« Завдання держави – підтримувати сім’ї на кожному етапі життя дитини та навіть до її народження. Від вагітності до першого класу – ми створюємо систему турботи, що допомагає батькам поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю. Це важливий крок до формування середовища, де народження та виховання дітей – не виклик, а радісна подія», – зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, закон передбачає підвищення розмірів низки «дитячих» виплат:

допологова підтримка для вагітних незастрахованих жінок – 7 000 грн на одну дитину у 2026 році;

одноразова допомога при народженні дитини – 50 000 грн;

допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн (коефіцієнт 1,5);

програма «єЯсла» – 8 000 грн на місяць у разі виходу матері або законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року, а для сімей з дітьми з інвалідністю – 12 000 грн (коефіцієнт 1,5);

одноразова допомога «Пакунок школяра» для учнів перших класів – 5 000 грн у 2026 році.

Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка».

З 2027 року розміри виплат щороку визначатимуться законом про державний бюджет.

Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

