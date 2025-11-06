Підвищення «дитячих» виплат стартує з січня: що передбачає нова система підтримки сімей

Верховна Рада 294 голосами «за» ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 13532, спрямований на підвищення рівня соціального захисту сімей із дітьми, підтримку народжуваності та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.
« Завдання держави – підтримувати сім’ї на кожному етапі життя дитини та навіть до її народження. Від вагітності до першого класу – ми створюємо систему турботи, що допомагає батькам поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю. Це важливий крок до формування середовища, де народження та виховання дітей – не виклик, а радісна подія», – зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, закон передбачає підвищення розмірів низки «дитячих» виплат:
Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка».
З 2027 року розміри виплат щороку визначатимуться законом про державний бюджет.
Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.
