Повышение «детских» выплат стартует с января: что предусматривает новая система поддержки семей

Верховная Рада 294 голосами «за» приняла во втором чтении и в целом законопроект 13532, направленный на повышение уровня социальной защиты семей с детьми, поддержку рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью.

«Задача государства – поддерживать семьи на каждом этапе жизни ребенка и даже до его рождения. От беременности до первого класса – мы создаем систему заботы, которая помогает родителям совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Это важный шаг к формированию среды, где рождение и воспитание детей – не вызов, а радостное событие», – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, закон предусматривает повышение размеров ряда «детских» выплат:

допологовая поддержка для беременных незастрахованных женщин – 7 000 грн на одного ребенка в 2026 году;

единовременная помощь при рождении ребенка – 50 000 грн;

помощь по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 грн ежемесячно, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 грн (коэффициент 1,5);

программа «еЯсли» – 8 000 грн в месяц в случае выхода матери или законного представителя на работу после достижения ребенком одного года, а для семей с детьми с инвалидностью – 12 000 грн (коэффициент 1,5);

единовременная помощь «Пакунок школяра» для учеников первых классов – 5 000 грн в 2026 году.

Как и ранее, при рождении ребенка будет предоставляться натуральная помощь «Пакунок малюка».

С 2027 года размеры выплат ежегодно будут определяться законом о государственном бюджете.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

