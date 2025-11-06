Практика судов
  1. В Украине

Повышение «детских» выплат стартует с января: что предусматривает новая система поддержки семей

09:00, 6 ноября 2025
С 2027 года размер помощи будет устанавливаться госбюджетом на соответствующий год.
Повышение «детских» выплат стартует с января: что предусматривает новая система поддержки семей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 294 голосами «за» приняла во втором чтении и в целом законопроект 13532, направленный на повышение уровня социальной защиты семей с детьми, поддержку рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью.

«Задача государства – поддерживать семьи на каждом этапе жизни ребенка и даже до его рождения. От беременности до первого класса – мы создаем систему заботы, которая помогает родителям совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Это важный шаг к формированию среды, где рождение и воспитание детей – не вызов, а радостное событие», – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, закон предусматривает повышение размеров ряда «детских» выплат:

  • допологовая поддержка для беременных незастрахованных женщин – 7 000 грн на одного ребенка в 2026 году;
  • единовременная помощь при рождении ребенка – 50 000 грн;
  • помощь по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 грн ежемесячно, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 грн (коэффициент 1,5);
  • программа «еЯсли» – 8 000 грн в месяц в случае выхода матери или законного представителя на работу после достижения ребенком одного года, а для семей с детьми с инвалидностью – 12 000 грн (коэффициент 1,5);
  • единовременная помощь «Пакунок школяра» для учеников первых классов – 5 000 грн в 2026 году.

Как и ранее, при рождении ребенка будет предоставляться натуральная помощь «Пакунок малюка».

С 2027 года размеры выплат ежегодно будут определяться законом о государственном бюджете.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області