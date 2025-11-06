Повышение «детских» выплат стартует с января: что предусматривает новая система поддержки семей

Верховная Рада 294 голосами «за» приняла во втором чтении и в целом законопроект 13532, направленный на повышение уровня социальной защиты семей с детьми, поддержку рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью.
«Задача государства – поддерживать семьи на каждом этапе жизни ребенка и даже до его рождения. От беременности до первого класса – мы создаем систему заботы, которая помогает родителям совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Это важный шаг к формированию среды, где рождение и воспитание детей – не вызов, а радостное событие», – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, закон предусматривает повышение размеров ряда «детских» выплат:
Как и ранее, при рождении ребенка будет предоставляться натуральная помощь «Пакунок малюка».
С 2027 года размеры выплат ежегодно будут определяться законом о государственном бюджете.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
