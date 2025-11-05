Практика судів
У Раді хочуть врегулювати оподаткування новоствореного фермерського господарства у разі заміни землекористувача

19:00, 5 листопада 2025
Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування новоствореного фермерського господарства.
У Раді хочуть врегулювати оподаткування новоствореного фермерського господарства у разі заміни землекористувача
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №14179 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання оподаткування новоствореного фермерського господарства у разі заміни користувача землі.

Ініціаторами законопроекту є Олександр Юрченко та Олександр Ковальов.

У пояснювальній записці сказано, що метою законопроекту є врегулювання оподаткування новоствореного фермерського господарства у разі переходу прав та обов’язків користувача земельної ділянки від фізичної особи до створеного нею фермерського господарства.

Проектом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими пропонується встановити, що у разі заміни користувача земельної ділянки шляхом переходу обов’язків до фермерського господарства з моменту його державної реєстрації мінімальне податкове зобов'язання нараховується такому фермерському господарству після державної реєстрації відповідного права користування земельною ділянкою. Розрахунок та нарахування мінімального податкового зобов'язання здійснюється починаючи з місяця державної реєстрації відповідного права користування земельною ділянкою фермерським господарством.

Верховна Рада України Податковий кодекс України

