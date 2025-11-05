В Раде хотят урегулировать налогообложение новосозданного фермерского хозяйства в случае замены землепользователя

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения новосозданного фермерского хозяйства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14179 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования налогообложения новосозданного фермерского хозяйства в случае замены пользователя земли.

Инициаторами законопроекта являются Александр Юрченко и Александр Ковалев.

В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является урегулирование налогообложения новосозданного фермерского хозяйства в случае перехода прав и обязанностей пользователя земельного участка от физического лица к созданному им фермерскому хозяйству.

Проектом закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым в случае замены пользователя земельного участка путем перехода обязанностей к фермерскому хозяйству с момента его государственной регистрации минимальное налоговое обязательство начисляется такому фермерскому хозяйству после государственной регистрации соответствующего права пользования земельным участком.

Расчет и начисление минимального налогового обязательства осуществляется начиная с месяца государственной регистрации соответствующего права пользования земельным участком фермерским хозяйством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.