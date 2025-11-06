В обігу стало більше готівки, а 50 копійок впевнено тримаються – у НБУ розкрили статистику

На одного жителя України припадає 63 банкноти і 191 монета.

Станом на 1 жовтня обсяг готівки в обігу в Україні становив 890,1 млрд грн — це на 67,7 млрд грн або 8,2% більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн). Про це повідомили в Національному банку України.

Як зазначають у НБУ, якщо в першому кварталі спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому та третьому попит на готівкові кошти зріс. Така динаміка є традиційною сезонною тенденцією, яка повторюється майже щороку.

Додатковим чинником зростання обсягів готівки у III кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та збільшення інтенсивності повітряних атак, що може призводити до перебоїв з електропостачанням.

Основні показники готівкового обігу станом на 1.10.2025:

В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 881,0 млрд грн і 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 8,9 млрд грн.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (26,6% від загальної кількості), найменше — 50 грн (4,5%).

Серед монет найпоширеніші — 1 грн, найменше — 10 грн (4,5% і 2,2% відповідно).

Вилучення копійок і динаміка великих номіналів

З 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4%, однак вони практично втратили роль у розрахунках.

Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, насамперед у торгівлі та сфері послуг (їхня частка — 9,1%).

Найбільше зростання за січень–вересень 2025 року зафіксовано серед банкнот номіналом 1 000 грн та монет 10 грн — їхня частка в обігу зросла на 3,6% та 0,3% відповідно.

