В обігу стало більше готівки, а 50 копійок впевнено тримаються – у НБУ розкрили статистику

Станом на 1 жовтня обсяг готівки в обігу в Україні становив 890,1 млрд грн — це на 67,7 млрд грн або 8,2% більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн). Про це повідомили в Національному банку України.
Як зазначають у НБУ, якщо в першому кварталі спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому та третьому попит на готівкові кошти зріс. Така динаміка є традиційною сезонною тенденцією, яка повторюється майже щороку.
Додатковим чинником зростання обсягів готівки у III кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та збільшення інтенсивності повітряних атак, що може призводити до перебоїв з електропостачанням.
Основні показники готівкового обігу станом на 1.10.2025:
Вилучення копійок і динаміка великих номіналів
З 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4%, однак вони практично втратили роль у розрахунках.
Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, насамперед у торгівлі та сфері послуг (їхня частка — 9,1%).
Найбільше зростання за січень–вересень 2025 року зафіксовано серед банкнот номіналом 1 000 грн та монет 10 грн — їхня частка в обігу зросла на 3,6% та 0,3% відповідно.
