Практика судів
  1. В Україні

В обігу стало більше готівки, а 50 копійок впевнено тримаються – у НБУ розкрили статистику

07:18, 6 листопада 2025
На одного жителя України припадає 63 банкноти і 191 монета.
В обігу стало більше готівки, а 50 копійок впевнено тримаються – у НБУ розкрили статистику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 1 жовтня обсяг готівки в обігу в Україні становив 890,1 млрд грн — це на 67,7 млрд грн або 8,2% більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн). Про це повідомили в Національному банку України.

Як зазначають у НБУ, якщо в першому кварталі спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому та третьому попит на готівкові кошти зріс. Така динаміка є традиційною сезонною тенденцією, яка повторюється майже щороку.

Додатковим чинником зростання обсягів готівки у III кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та збільшення інтенсивності повітряних атак, що може призводити до перебоїв з електропостачанням.

Основні показники готівкового обігу станом на 1.10.2025:

  • В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 881,0 млрд грн і 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 8,9 млрд грн.
  • На одного жителя України припадає 63 банкноти і 191 монета (на початку року — 63 та 186 відповідно).
  • Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (26,6% від загальної кількості), найменше — 50 грн (4,5%).
  • Серед монет найпоширеніші — 1 грн, найменше — 10 грн (4,5% і 2,2% відповідно).

Вилучення копійок і динаміка великих номіналів

З 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4%, однак вони практично втратили роль у розрахунках.

Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, насамперед у торгівлі та сфері послуг (їхня частка — 9,1%).

Найбільше зростання за січень–вересень 2025 року зафіксовано серед банкнот номіналом 1 000 грн та монет 10 грн — їхня частка в обігу зросла на 3,6% та 0,3% відповідно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області