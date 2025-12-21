Від Різдва да Водохреща за новим календарем – повний перелік дат на грудень-січень
22:00, 21 грудня 2025
Дати змістилися на 13 днів раніше для парафій, які перейшли на новоюліанський календар.
Після переходу церкви на новий календар дати релігійних свят змістилися на 13 днів раніше для тих, хто дотримується новоюліанського стилю.
У грудні та січні віряни відзначатимуть Різдво та Водохреща за таким графіком:
- 24 грудня (середа) — Навечір’я Різдва Христового;
- 25 грудня (четвер) — Різдво Христове;
- 26 грудня (п’ятниця) — Собор Пресвятої Богородиці;
- 27 грудня (субота) — Святого первомученика Степана;
- 31 грудня (середа) — Віддання Різдва. Св. Меланії (Маланки);
- 1 січня (четвер) — Обрізання Господа Нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого. Новий рік;
- 5 січня (понеділок) — Навечір’я Богоявлення;
- 6 січня (вівторок) — Богоявлення Господнє (Водохреща);
- 7 січня (середа) — Собор Івана Хрестителя.
