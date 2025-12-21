  1. Суспільство
  2. / В Україні

Від Різдва да Водохреща за новим календарем – повний перелік дат на грудень-січень

22:00, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дати змістилися на 13 днів раніше для парафій, які перейшли на новоюліанський календар.
Від Різдва да Водохреща за новим календарем – повний перелік дат на грудень-січень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після переходу церкви на новий календар дати релігійних свят змістилися на 13 днів раніше для тих, хто дотримується новоюліанського стилю.

У грудні та січні віряни відзначатимуть Різдво та Водохреща за таким графіком:

  • 24 грудня (середа) — Навечір’я Різдва Христового;
  • 25 грудня (четвер) — Різдво Христове;
  • 26 грудня (п’ятниця) — Собор Пресвятої Богородиці;
  • 27 грудня (субота) — Святого первомученика Степана;
  • 31 грудня (середа) — Віддання Різдва. Св. Меланії (Маланки);
  • 1 січня (четвер) — Обрізання Господа Нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого. Новий рік;
  • 5 січня (понеділок) — Навечір’я Богоявлення;
  • 6 січня (вівторок) — Богоявлення Господнє (Водохреща);
  • 7 січня (середа) — Собор Івана Хрестителя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Різдво свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]