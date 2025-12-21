От Рождества до Крещения по новому календарю – полный перечень дат на декабрь-январь
Даты сдвинулись на 13 дней раньше для приходов, перешедших на новоулианский календарь.
После перехода церкви на новый календарь даты религиозных праздников сместились на 13 дней раньше для тех, кто придерживается новоулианского стиля.
В декабре и январе верующие будут отмечать Рождество и Крещение по следующему графику:
- 24 декабря (среда) — Сочельник Рождества Христова;
- 25 декабря (четверг) — Рождество Христово;
- 26 декабря (пятница) — Собор Пресвятой Богородицы;
- 27 декабря (суббота) — Святого первомученика Степана;
- 31 декабря (среда) — Отдание Рождества. Св. Мелании (Маланки);
- 1 января (четверг) — Обрезание Господа Нашего Иисуса Христа. Св. Василия Великого. Новый год;
- 5 января (понедельник) — Сочельник Богоявления;
- 6 января (вторник) — Богоявление Господне (Крещение);
- 7 января (среда) — Собор Иоанна Крестителя.
