Повторний позов не «обнуляє» строки звернення до суду — позиція Великої Палати ВС

Навіть якщо позов уже розглядався судом, строк звернення продовжує спливати і може бути поновлений лише за виняткових обставин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/376/24 сформулювала принципову правову позицію щодо обчислення строку звернення до адміністративного суду у разі повторного подання позову після його залишення без розгляду.

Так, якщо людина подала позов до суду, але його залишили без розгляду, це не зупиняє і не «обнуляє» строк, відведений законом для звернення до суду. Йдеться про стандартний 6-місячний строк, протягом якого можна оскаржити рішення органу влади.

Сам факт повторного звернення або активна процесуальна поведінка позивача не є автоматично поважною причиною для поновлення пропущеного строку. Поважними можуть визнаватися лише обставини, які є об’єктивно непереборними та не залежать від волевиявлення сторони.

Велика Палата погодилася з рішенням Касаційного адміністративного суду та залишила без змін ухвалу про залишення позову без розгляду, оскільки позивач пропустив строк звернення до суду без поважних причин.

Обставини справи

Позивач оскаржував Указ Президента України від 30 грудня 2023 року № 877/2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині застосування санкцій до нього строком на п’ять років.

Указ був офіційно опублікований 2 січня 2024 року.

Перший позов було подано 28 лютого 2024 року — в межах шестимісячного строку.

Ухвалою від 21 листопада 2024 року цей позов залишено без розгляду через повторну неявку позивача та його представника в судові засідання без поважних причин.

Повторний позов подано 10 грудня 2024 року, тобто вже після спливу встановленого строку.

Позивач наполягав, що перебіг строку звернення до суду мав зупинитися на час розгляду першої справи, а також посилався на свою активну поведінку щодо захисту порушеного права.

Правова оцінка та висновки ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду відхилила ці доводи та зазначила:

КАС України не передбачає зупинення чи переривання строку звернення до суду у зв’язку з поданням позову, який згодом залишено без розгляду. Причини залишення попереднього позову без розгляду та подальша процесуальна поведінка позивача мають оцінюватися у сукупності. Поважними можуть визнаватися лише обставини, які є об’єктивно непереборними, істотними та такими, що реально унеможливили своєчасне звернення до суду. Неналежна процесуальна поведінка сторони (зокрема повторна неявка до суду) не може вважатися поважною причиною пропуску строку. Суд має право після відкриття провадження повернутися до питання дотримання строку звернення до суду і, визнавши попередній висновок передчасним, залишити позов без розгляду (частина четверта статті 123 КАС України).

Рішення у справі

Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу позивача без задоволення, а ухвалу Касаційного адміністративного суду від 4 червня 2025 року — без змін.

Постанова є остаточною, набрала законної сили з дня її прийняття та не підлягає оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.