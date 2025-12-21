Повторный иск не «обнуляет» сроки обращения в суд — позиция Большой Палаты ВС

Даже если иск уже рассматривался судом, срок обращения продолжает истекать и может быть восстановлен только при исключительных обстоятельствах.

Большая Палата Верховного Суда по делу № 990/376/24 сформулировала принципиальную правовую позицию относительно исчисления срока обращения в административный суд в случае повторного подачи иска после его оставления без рассмотрения.

Так, если человек подал иск в суд, но он был оставлен без рассмотрения, это не останавливает и не «обнуляет» срок, отведенныи законом для обращения в суд. Речь идет о стандартном 6-месячном сроке, в течение которого можно обжаловать решение органа власти.

Сам по себе факт повторного обращения или активное процессуальное поведение истца не является автоматически уважительнои причинои для восстановления пропущенного срока. Уважительными могут признаваться только обстоятельства, которые являются объективно непреодолимыми и не зависят от волеизъявления стороны.

Большая Палата согласилась с решением Кассационного административного суда и оставила без изменений определение об оставлении иска без рассмотрения, поскольку истец пропустил срок обращения в суд без уважительных причин.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал Указ Президента Украины от 30 декабря 2023 года № 877/2023 «О применении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)» в части применения санкций к нему сроком на пять лет.

Указ был официально опубликован 2 января 2024 года.

Первый иск был подан 28 февраля 2024 года — в пределах шестимесячного срока.

Определением от 21 ноября 2024 года этот иск был оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца и его представителя в судебные заседания без уважительных причин.

Повторный иск подан 10 декабря 2024 года, то есть уже после истечения установленного срока.

Истец настаивал, что течение срока обращения в суд должно было приостановиться на время рассмотрения первого дела, а также ссылался на свое активное поведение по защите нарушенного права.

Правовая оценка и выводы ВП ВС

Большая Палата Верховного Суда отклонила эти доводы и указала:

КАС Украины не предусматривает приостановления или прерывания срока обращения в суд в связи с подачей иска, который впоследствии был оставлен без рассмотрения. Причины оставления предыдущего иска без рассмотрения и последующее процессуальное поведение истца должны оцениваться в совокупности. Уважительными могут признаваться только обстоятельства, которые являются объективно непреодолимыми, существенными и такими, которые реально сделали невозможным своевременное обращение в суд. Ненадлежащее процессуальное поведение стороны (в частности повторная неявка в суд) не может считаться уважительнои причинои пропуска срока. Суд имеет право после открытия производства вернуться к вопросу соблюдения срока обращения в суд и, признав предыдущий вывод преждевременным, оставить иск без рассмотрения (часть четвертая статьи 123 КАС Украины).

Решение по делу

Большая Палата Верховного Суда оставила апелляционную жалобу истца без удовлетворения, а определение Кассационного административного суда от 4 июня 2025 года — без изменений.

Постановление является окончательным, вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

