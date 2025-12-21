З 27 грудня діятиме нова форма висновку ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді

МОЗ об’єднав дві форми в одну та спростив порядок оформлення висновків.

Міністерство охорони здоров’я оновило форми первинної облікової документації, які використовують лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) для визначення потреби людини в постійному сторонньому догляді.

Документ набирає чинності вже 27 грудня цього року.

Що саме змінилося

1. Об’єднання форм

Для уніфікації підходів скасовано форму № 080-2/о (висновок щодо когнітивних порушень у громадян похилого віку). Відтепер усім особам, зокрема літнім людям із когнітивними порушеннями, які потребують постійного стороннього догляду, видаватиметься єдина форма — № 080-4/о.

2. Скорочення зайвої інформації

Із форми вилучено перелік органів, яким подається висновок. Це пов’язано з тим, що документ використовується у багатьох законодавчо визначених випадках — від соціального захисту до питань військового обліку та мобілізації.

3. Чіткіший порядок заповнення

Висновок ЛКК оформлюється на підставі медичної документації за формами № 025/о або № 027/о, що має зменшити кількість помилок і різночитань.

4. Електронний формат

У разі формування висновку в електронному вигляді члени ЛКК накладають кваліфікований електронний підпис.

5. Чинність раніше виданих документів

Усі висновки за формами № 080-4/о та № 080-2/о, видані до набрання чинності змін, залишаються дійсними протягом усього строку, на який їх було видано.

Строк дії висновку не змінено

особам з безстроково встановленою інвалідністю — висновок видається безстроково;

особам з інвалідністю на визначений строк — до завершення строку інвалідності, але не менше ніж на 12 місяців;

усім іншим — на 12 місяців з дати видачі.

Оновлення дозволить уніфікувати роботу лікарсько-консультативних комісій, спростити оформлення документів, зменшити ризик помилок та забезпечити більш чіткі підстави для надання соціальної підтримки й ухвалення адміністративних рішень.

