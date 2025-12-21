З 27 грудня діятиме нова форма висновку ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді
Міністерство охорони здоров’я оновило форми первинної облікової документації, які використовують лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) для визначення потреби людини в постійному сторонньому догляді.
Документ набирає чинності вже 27 грудня цього року.
Що саме змінилося
1. Об’єднання форм
Для уніфікації підходів скасовано форму № 080-2/о (висновок щодо когнітивних порушень у громадян похилого віку). Відтепер усім особам, зокрема літнім людям із когнітивними порушеннями, які потребують постійного стороннього догляду, видаватиметься єдина форма — № 080-4/о.
2. Скорочення зайвої інформації
Із форми вилучено перелік органів, яким подається висновок. Це пов’язано з тим, що документ використовується у багатьох законодавчо визначених випадках — від соціального захисту до питань військового обліку та мобілізації.
3. Чіткіший порядок заповнення
Висновок ЛКК оформлюється на підставі медичної документації за формами № 025/о або № 027/о, що має зменшити кількість помилок і різночитань.
4. Електронний формат
У разі формування висновку в електронному вигляді члени ЛКК накладають кваліфікований електронний підпис.
5. Чинність раніше виданих документів
Усі висновки за формами № 080-4/о та № 080-2/о, видані до набрання чинності змін, залишаються дійсними протягом усього строку, на який їх було видано.
Строк дії висновку не змінено
- особам з безстроково встановленою інвалідністю — висновок видається безстроково;
- особам з інвалідністю на визначений строк — до завершення строку інвалідності, але не менше ніж на 12 місяців;
- усім іншим — на 12 місяців з дати видачі.
Оновлення дозволить уніфікувати роботу лікарсько-консультативних комісій, спростити оформлення документів, зменшити ризик помилок та забезпечити більш чіткі підстави для надання соціальної підтримки й ухвалення адміністративних рішень.
