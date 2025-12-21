  1. В Украине

С 27 декабря будет действовать новая форма заключения ВКК о потребности в постоянном постороннем уходе

20:11, 21 декабря 2025
Минздрав объединил две формы в одну и упростил порядок оформления заключений.
Министерство здравоохранения обновило формы первичной учетной документации, которые используют врачебно-консультативные комиссии (ВКК) для определения потребности человека в постоянном постороннем уходе.

Документ вступает в силу уже 27 декабря этого года.

Что именно изменилось

1. Объединение форм

Для унификации подходов отменена форма № 080-2/о (заключение относительно когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста). Отныне всем лицам, в том числе пожилым людям с когнитивными нарушениями, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, будет выдаваться единая форма — № 080-4/о.

2. Сокращение лишней информации

Из формы исключен перечень органов, которым подается заключение. Это связано с тем, что документ используется во многих законодательно определенных случаях — от социальной защиты до вопросов воинского учета и мобилизации.

3. Более четкий порядок заполнения

Заключение ВКК оформляется на основании медицинской документации по формам № 025/о или № 027/о, что должно уменьшить количество ошибок и разночтений.

4. Электронный формат

В случае формирования заключения в электронном виде члены ВКК накладывают квалифицированную электронную подпись.

5. Действительность ранее выданных документов

Все заключения по формам № 080-4/о и № 080-2/о, выданные до вступления в силу изменений, остаются действительными в течение всего срока, на который они были выданы.

Срок действия заключения не изменен

  • лицам с бессрочно установленной инвалидностью — заключение выдается бессрочно;
  • лицам с инвалидностью на определенный срок — до завершения срока инвалидности, но не менее чем на 12 месяцев;
  • всем остальным — на 12 месяцев с даты выдачи.

Обновление позволит унифицировать работу врачебно-консультативных комиссий, упростить оформление документов, снизить риск ошибок и обеспечить более четкие основания для предоставления социальной поддержки и принятия административных решений.

