Різдво без перевантаження – як зменшити шум, тиск і тривожність

Прості поради допоможуть уникнути сенсорного перевантаження та стресу.

Фото: EVA.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як зробити Різдво передбачуваним, спокійним і по-справжньому інклюзивним, поділилося порадами видання RTÉ. Для цього не потрібні радикальні зміни — достатньо зменшити шум, додати гнучкості та проявити повагу.

Зважайте на сенсорні особливості

Різдво часто супроводжується яскравими гірляндами, мерехтінням, ароматом свічок, гучними розмовами та фоновою музикою. Для людей з підвищеною сенсорною чутливістю це може бути болісним.

Допоможе:

приглушене освітлення замість різких ламп;

мінімум миготливих гірлянд;

тиха фонова музика або її відсутність;

зменшення сильних запахів, наприклад парфумів та ароматичних свічок.

Нормалізуйте використання навушників із шумопоглинанням, віджетів і захисних навушників — це спосіб саморегуляції.

Дайте людині можливість вийти, перепочити та повернутися, коли буде готова.

Передбачуваність — ключ до спокою

Свята ламають рутину: пізні вечері, несподівані візити, нові локації. Для деяких людей такі зміни викликають сильний стрес.

Спробуйте:

зберігати звичний режим сну та приймання їжі;

заздалегідь пояснювати, що і коли відбуватиметься;

використовувати прості плани — письмові, візуальні чи усні;

проговорювати, що перерви чи ранній відхід нормально.

Чітка інформація знижує тривожність і дає відчуття контролю.

Менше тиску навколо подарунків і соціальних правил

Традиції часто супроводжуються очікуваннями: емоційно зрадіти, подякувати, обійняти родичів.

Насправді:

не всі виражають радість однаково;

не всі комфортно почуваються з фізичним контактом;

не всі хочуть відкривати подарунки на очах у всіх.

Дозвольте людині бути собою. Повага до кордонів — найкращий подарунок.

Гнучкий підхід до їжі — без примусу

Різдвяний стіл може стати випробуванням через незнайомі текстури, запахи чи смаки.

Пам’ятайте:

знайома «безпечна» їжа нормально;

не потрібно змушувати куштувати нове;

можна їсти в інший час, у меншій компанії чи в тихому місці.

Комфорт важливіший за традиції. Без тиску зменшується стрес.

Створіть простір для тиші та пауз

Святкові зібрання часто гучні та непередбачувані. Тиха кімната чи спокійний куточок може стати порятунком.

Достатньо:

м’якого світла;

зручного крісла чи дивана;

мінімуму шуму;

можливості побути на самоті.

Озвучте, що перерви заохочуються і немає обов’язку постійно бути з усіма. Кілька хвилин тиші можуть змінити настрій усього свята.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.