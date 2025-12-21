  1. Общество
Рождество без перегрузки – как уменьшить шум, давление и тревожность

23:59, 21 декабря 2025
Простые советы помогут избежать сенсорной перегрузки и стресса.
Рождество без перегрузки – как уменьшить шум, давление и тревожность
Фото: EVA.UA
Как сделать Рождество предсказуемым, спокойным и по-настоящему инклюзивным, поделилось советами издание RTÉ. Для этого не нужны радикальные изменения – достаточно уменьшить шум, добавить гибкости и проявить уважение.

Учитывайте сенсорные особенности

Рождество часто сопровождается яркими гирляндами, мерцанием, ароматом свечей, громкими разговорами и фоновой музыкой. Для людей с повышенной сенсорной чувствительностью это может быть болезненным.

Поможет:

  • приглушенное освещение вместо резких ламп;
  • минимум мигающих гирлянд;
  • тихая фоновая музыка или ее отсутствие;
  • уменьшение сильных запахов, например парфюмерии и ароматических свечей.

Нормализуйте использование наушников с шумопоглощением, виджетов и защитных наушников — это способ саморегуляции.

Дайте человеку возможность выйти, отдохнуть и вернуться, когда будет готов.

Предсказуемость — ключ к спокойствию

Праздники нарушают рутину: поздние ужины, неожиданные визиты, новые локации. Для некоторых людей такие изменения вызывают сильный стресс.

Попробуйте:

  • сохранять привычный режим сна и приема пищи;
  • заранее объяснять, что и когда будет происходить;
  • использовать простые планы — письменные, визуальные или устные;
  • проговаривать, что перерывы или ранний уход — это нормально.

Четкая информация снижает тревожность и дает ощущение контроля.

Меньше давления вокруг подарков и социальных правил

Традиции часто сопровождаются ожиданиями: эмоционально порадоваться, поблагодарить, обнять родственников.

На самом деле:

  • не все выражают радость одинаково;
  • не все комфортно чувствуют себя с физическим контактом;
  • не все хотят открывать подарки на глазах у всех.

Позвольте человеку быть собой. Уважение к границам — лучший подарок.

Гибкий подход к еде — без принуждения

Рождественский стол может стать испытанием из-за незнакомых текстур, запахов или вкусов.

Помните:

  • знакомая «безопасная» еда — это нормально;
  • не нужно заставлять пробовать новое;
  • можно есть в другое время, в меньшей компании или в тихом месте.

Комфорт важнее традиций. Без давления уменьшается стресс.

Создайте пространство для тишины и пауз

Праздничные собрания часто шумные и непредсказуемые. Тихая комната или спокойный уголок могут стать спасением.

Достаточно:

  • мягкого света;
  • удобного кресла или дивана;
  • минимума шума;
  • возможности побыть в одиночестве.

Озвучьте, что перерывы приветствуются и нет обязанности постоянно быть со всеми. Несколько минут тишины могут изменить настроение всего праздника.

