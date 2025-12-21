  1. В Україні
  2. / У світі

Переговори делегацій України та США у Флориді тривають третій день — Зеленський очікує доповідь

21:41, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українська та американська сторони працюють над документами щодо завершення війни, гарантій безпеки й відбудови України, обговорюючи можливі часові рамки рішень.
Переговори делегацій України та США у Флориді тривають третій день — Зеленський очікує доповідь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 21 грудня у Флориді проходить вже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану.

Після зустрічі Глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Віг уточнив, що сторони працюють над документи про завершення війни, гарантії безпеки та відбудову України.

«Зараз працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустріч із американською делегацією з представниками президента США Дональдом Трампом. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову. Детально йдуть по кожному пункту і є конструктив з американської сторони», - розповів Зеленський.

Команди говорять в тому числі про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень.

«Я очікую на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови», - резюмував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США президент Україна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]