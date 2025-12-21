Переговори делегацій України та США у Флориді тривають третій день — Зеленський очікує доповідь

Українська та американська сторони працюють над документами щодо завершення війни, гарантій безпеки й відбудови України, обговорюючи можливі часові рамки рішень.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 21 грудня у Флориді проходить вже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану.

Після зустрічі Глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Віг уточнив, що сторони працюють над документи про завершення війни, гарантії безпеки та відбудову України.

«Зараз працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустріч із американською делегацією з представниками президента США Дональдом Трампом. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову. Детально йдуть по кожному пункту і є конструктив з американської сторони», - розповів Зеленський.

Команди говорять в тому числі про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень.

«Я очікую на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови», - резюмував Президент.

