Переговоры делегаций Украины и США во Флориде продолжаются третий день — Зеленский ожидает доклад

Украинская и американская стороны работают над документами по завершению войны, гарантиям безопасности и восстановлению Украины, обсуждая возможные временные рамки решений.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что 21 декабря во Флориде проходит уже третий день переговоров между делегациями Украины и США относительно мирного плана.

После встречи Глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Он уточнил, что стороны работают над документами о завершении войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

«Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде. Сегодня еще встреча с американской делегацией с представителями президента США Дональдом Трампом. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении. Детально идут по каждому пункту и есть конструктив с американской стороны», — рассказал Зеленский.

Команды говорят в том числе о тайминге, о возможных временных рамках тех или иных решений.

«Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора», — резюмировал Президент.

