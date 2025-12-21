Умєров анонсував нову зустріч української та американської делегацій у США

Українська делегація розраховує на подальший прогрес і практичний результат.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що разом з начальником Генштабу генералом Андрієм Гнатовим вже третій день працюють в США.

21 грудня в них запланована ще одна зустріч з американською делегацією.

«Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат» — наголосив Умєров.

Нагадаємо, 19 грудня Умєров заявив, що разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим починає зустріч із представниками США та Європи.

