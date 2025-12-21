Умєров анонсував нову зустріч української та американської делегацій у США

Украинская делегация рассчитывает на дальнейший прогресс и практический результат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что вместе с начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым уже третий день работают в США.

21 декабря у них запланирована еще одна встреча с американской делегацией.

«Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат», — подчеркнул Умеров.

Напомним, 19 декабря Умеров заявил, что вместе с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым начинает встречу с представителями США и Европы.

