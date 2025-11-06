Практика судов
  1. В Украине

В обращении стало больше наличных, а 50 копеек уверенно держатся – в НБУ раскрыли статистику

07:18, 6 ноября 2025
На одного жителя Украины приходится 63 банкноты и 191 монета.
По состоянию на 1 октября объем наличных денег в обращении в Украине составил 890,1 млрд грн — это на 67,7 млрд грн или 8,2% больше, чем в начале года (822,4 млрд грн). Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как отмечают в НБУ, если в первом квартале наблюдалось изъятие наличных из обращения, то во втором и третьем кварталах спрос на наличные средства вырос. Такая динамика является традиционной сезонной тенденцией, которая повторяется почти каждый год.

Дополнительным фактором роста объемов наличных в III квартале стало усиление неопределенности относительно окончания войны и увеличение интенсивности воздушных атак, что может приводить к перебоям с электроснабжением.

Основные показатели наличного обращения по состоянию на 1.10.2025:

  • В обращении находится 2,6 млрд банкнот на сумму 881,0 млрд грн и 15,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на 8,9 млрд грн.
  • На одного жителя Украины приходится 63 банкноты и 191 монета (в начале года — 63 и 186 соответственно).
  • Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 грн (26,6% от общего количества), меньше всего — 50 грн (4,5%).
  • Среди монет наиболее распространены — 1 грн, меньше всего — 10 грн (4,5% и 2,2% соответственно).

Изъятие копеек и динамика крупных номиналов

С 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. Их доля составляет 27,4%, однако они практически утратили роль в расчетах.

В то же время спрос на монеты в 50 копеек остается стабильным, прежде всего в торговле и сфере услуг (их доля — 9,1%).

Наибольший рост за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован среди банкнот номиналом 1 000 грн и монет 10 грн — их доля в обращении выросла на 3,6% и 0,3% соответственно.

деньги НБУ

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

