В обращении стало больше наличных, а 50 копеек уверенно держатся – в НБУ раскрыли статистику

По состоянию на 1 октября объем наличных денег в обращении в Украине составил 890,1 млрд грн — это на 67,7 млрд грн или 8,2% больше, чем в начале года (822,4 млрд грн). Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Как отмечают в НБУ, если в первом квартале наблюдалось изъятие наличных из обращения, то во втором и третьем кварталах спрос на наличные средства вырос. Такая динамика является традиционной сезонной тенденцией, которая повторяется почти каждый год.
Дополнительным фактором роста объемов наличных в III квартале стало усиление неопределенности относительно окончания войны и увеличение интенсивности воздушных атак, что может приводить к перебоям с электроснабжением.
Основные показатели наличного обращения по состоянию на 1.10.2025:
Изъятие копеек и динамика крупных номиналов
С 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. Их доля составляет 27,4%, однако они практически утратили роль в расчетах.
В то же время спрос на монеты в 50 копеек остается стабильным, прежде всего в торговле и сфере услуг (их доля — 9,1%).
Наибольший рост за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован среди банкнот номиналом 1 000 грн и монет 10 грн — их доля в обращении выросла на 3,6% и 0,3% соответственно.
