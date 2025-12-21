  1. В Україні

Земельний податок для пенсіонерів: чи діє пільга, якщо пенсія призначена достроково

21:05, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова наголошує: визначальним є запис у пенсійному посвідченні, а не фактичний вік особи.
Земельний податок для пенсіонерів: чи діє пільга, якщо пенсія призначена достроково
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні дедалі більше пенсіонерів ставлять запитання: чи потрібно сплачувати земельний податок, якщо пенсія за віком призначена на пільгових умовах, але фактичний пенсійний вік ще не досягнуто. Податківці надали чітке роз’яснення, яке важливо знати власникам землі вже зараз.

Хто регулює питання земельного податку

Порядок нарахування та сплати податків, а також перелік пільг визначає Податковий кодекс України. Саме в ньому прописано, хто має право не сплачувати земельний податок та за яких умов.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Відповідно до статті 281 Податкового кодексу, пільга із земельного податку для фізичних осіб поширюється на такі категорії:

  • особи з інвалідністю I та II груп;
  • батьки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
  • пенсіонери за віком;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ключове питання: чи діє пільга для «дострокових» пенсіонерів

Податкова служба наголошує: визначальним є запис у пенсійному посвідченні, а не фактичний вік особи.

Якщо в документі зазначено «пенсіонер за віком», то така людина має повне право на земельну пільгу, навіть якщо пенсія була призначена на пільгових умовах і пенсійний вік ще не досягнуто.

На які земельні ділянки поширюється пільга

Звільнення від податку діє в межах установлених норм площі:

- до 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

- для присадибної ділянки:

  • до 0,25 га — у селах;
  • до 0,15 га — у селищах;
  • до 0,10 га — у містах;
  • до 0,10 га — для дачного будівництва;
  • до 0,01 га — для індивідуального гаража;
  • до 0,12 га — для садівництва.

Якщо площа перевищує ці норми — податок нараховується лише на «зайві» метри.

Коли починає діяти пільга

Право виникло протягом року — податок не сплачується з місяця, що настає після його набуття.

Право втрачено — податок сплачується з наступного місяця після втрати пільги.

Як подати заяву на пільгу

Оформити право на звільнення від земельного податку можна:

  • письмово — до податкового органу;
  • онлайн — через Електронний кабінет платника;
  • через мобільний застосунок Моя податкова (iOS та Android).

Додатковий нюанс, про який знають не всі

Від земельного податку тимчасово звільняються навіть непільгові громадяни, якщо вони:

  • є власниками землі або паїв;
  • передали їх в оренду чи користування платнику єдиного податку IV групи (у тому числі за договором емфітевзису).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Пенсійний фонд пільги пенсія пенсія в Україні податки земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]