Земельний податок для пенсіонерів: чи діє пільга, якщо пенсія призначена достроково

В Україні дедалі більше пенсіонерів ставлять запитання: чи потрібно сплачувати земельний податок, якщо пенсія за віком призначена на пільгових умовах, але фактичний пенсійний вік ще не досягнуто. Податківці надали чітке роз’яснення, яке важливо знати власникам землі вже зараз.

Хто регулює питання земельного податку

Порядок нарахування та сплати податків, а також перелік пільг визначає Податковий кодекс України. Саме в ньому прописано, хто має право не сплачувати земельний податок та за яких умов.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Відповідно до статті 281 Податкового кодексу, пільга із земельного податку для фізичних осіб поширюється на такі категорії:

особи з інвалідністю I та II груп;

батьки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

пенсіонери за віком;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ключове питання: чи діє пільга для «дострокових» пенсіонерів

Податкова служба наголошує: визначальним є запис у пенсійному посвідченні, а не фактичний вік особи.

Якщо в документі зазначено «пенсіонер за віком», то така людина має повне право на земельну пільгу, навіть якщо пенсія була призначена на пільгових умовах і пенсійний вік ще не досягнуто.

На які земельні ділянки поширюється пільга

Звільнення від податку діє в межах установлених норм площі:

- до 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

- для присадибної ділянки:

до 0,25 га — у селах;

до 0,15 га — у селищах;

до 0,10 га — у містах;

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для індивідуального гаража;

до 0,12 га — для садівництва.

Якщо площа перевищує ці норми — податок нараховується лише на «зайві» метри.

Коли починає діяти пільга

Право виникло протягом року — податок не сплачується з місяця, що настає після його набуття.

Право втрачено — податок сплачується з наступного місяця після втрати пільги.

Як подати заяву на пільгу

Оформити право на звільнення від земельного податку можна:

письмово — до податкового органу;

онлайн — через Електронний кабінет платника;

через мобільний застосунок Моя податкова (iOS та Android).

Додатковий нюанс, про який знають не всі

Від земельного податку тимчасово звільняються навіть непільгові громадяни, якщо вони:

є власниками землі або паїв;

передали їх в оренду чи користування платнику єдиного податку IV групи (у тому числі за договором емфітевзису).

