Земельный налог для пенсионеров: действует ли льгота, если пенсия назначена досрочно

В Украине все больше пенсионеров задаются вопросом: нужно ли платить земельный налог, если пенсия по возрасту назначена на льготных условиях, но фактический пенсионный возраст еще не достигнут. Налоговики предоставили четкое разъяснение, которое важно знать владельцам земли уже сейчас.

Кто регулирует вопрос земельного налога

Порядок начисления и уплаты налогов, а также перечень льгот определяет Налоговый кодекс Украины. Именно в нем прописано, кто имеет право не платить земельный налог и при каких условиях.

Кто освобождается от уплаты земельного налога

В соответствии со статьей 281 Налогового кодекса, льгота по земельному налогу для физических лиц распространяется на следующие категории:

лица с инвалидностью I и II групп;

родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Ключевой вопрос: действует ли льгота для «досрочных» пенсионеров

Налоговая служба подчеркивает: определяющим является запись в пенсионном удостоверении, а не фактический возраст лица.

Если в документе указано «пенсионер по возрасту», то такой человек имеет полное право на земельную льготу, даже если пенсия была назначена на льготных условиях и пенсионный возраст еще не достигнут.

На какие земельные участки распространяется льгота

Освобождение от налога действует в пределах установленных норм площади:

- до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

- для приусадебного участка:

до 0,25 га — в селах;

до 0,15 га — в поселках;

до 0,10 га — в городах;

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для индивидуального гаража;

до 0,12 га — для ведения садоводства.

Если площадь превышает эти нормы — налог начисляется только на «лишние» метры.

Когда начинает действовать льгота

Право возникло в течение года — налог не уплачивается с месяца, следующего за месяцем его возникновения.

Право утрачено — налог уплачивается с месяца, следующего за месяцем утраты льготы.

Как подать заявление на льготу

Оформить право на освобождение от земельного налога можно:

письменно — в налоговый орган;

онлайн — через Электронный кабинет плательщика;

через мобильное приложение Моя налоговая (iOS и Android).

Дополнительный нюанс, о котором знают не все

От уплаты земельного налога временно освобождаются даже граждане, не относящиеся к льготной категории, если они:

являются собственниками земли или паев;

передали их в аренду или пользование плательщику единого налога IV группы (в том числе по договору эмфитевзиса).

