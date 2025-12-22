Відключення води: що потрібно мати вдома і як підготуватися

Скільки води варто запасати, чим замінити миття рук і як організувати побут у разі тривалого відключення водопостачання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За відсутності електроенергії та централізованого водопостачання ризики для здоров’я зростають — недотримання гігієни може призвести до поширення кишкових, респіраторних та інших інфекцій.

У Центр громадського здоров’я пояснили, як підготуватися до складних побутових умов і мінімізувати загрозу захворювань під час тривалих відключень.

Скільки води потрібно на добу

Фахівці радять заздалегідь подбати про запас води. В середньому одній дорослій людині на добу потрібно:

близько 3 літрів питної води;

10–12 літрів води для гігієни, приготування їжі та побутових потреб.

Найпростіший спосіб підготовки — зберігати вдома запас бутельованої води щонайменше на три доби для кожного члена родини. Також можна наповнити каністри або бутлі водою з-під крана, попередньо добре промивши ємності. Зберігати воду варто у темному та прохолодному місці.

Окремо фахівці радять координуватися з сусідами та за можливості створювати спільні резерви води.

Як мити руки без води

За відсутності водопостачання для очищення рук можна використовувати антисептики зі вмістом спирту 60–80%. Засіб потрібно втирати в руки 20–30 секунд.

Медики наголошують: особливо важливо обробляти руки

після відвідування туалету або зміни підгузків немовляті;

перед приготуванням їжі, прийомом їжі та годуванням дітей.

Що варто мати вдома заздалегідь

Для підтримання особистої гігієни в умовах відключень рекомендують мати запас:

туалетного паперу;

мила;

підгузків і засобів менструальної гігієни — за потреби.

Додатково можуть знадобитися:

вологі серветки;

одноразовий «сухий душ»;

одноразові рукавички.

Якщо немає мила й антисептика

Навіть за відсутності мила чи дезінфекційних засобів руки все одно потрібно мити — хоча б простою водою. Це краще, ніж не очищати їх зовсім.

При цьому фахівці зазначають: холодна і тепла вода майже однаково ефективні у видаленні мікробів і вірусів. За наявності мила руки слід мити 40–60 секунд.

Як безпечно нагріти воду взимку

Взимку миття рук холодною водою може викликати сильний дискомфорт і проблеми зі шкірою. Якщо інших варіантів немає, воду дозволяється нагрівати в металевому посуді на туристичному газовому пальнику.

Водночас українців застерігають:

використовуйте лише сертифіковані пальники та балони;

суворо дотримуйтесь інструкцій виробника;

застосовуйте прилади тільки в приміщеннях із вентиляцією;

регулярно перевіряйте справність обладнання.

Дотримання базових правил гігієни навіть у складних умовах суттєво знижує ризик інфекцій і допомагає зберегти здоров’я під час тривалих відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.