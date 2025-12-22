Відключення води: що потрібно мати вдома і як підготуватися
За відсутності електроенергії та централізованого водопостачання ризики для здоров’я зростають — недотримання гігієни може призвести до поширення кишкових, респіраторних та інших інфекцій.
У Центр громадського здоров’я пояснили, як підготуватися до складних побутових умов і мінімізувати загрозу захворювань під час тривалих відключень.
Скільки води потрібно на добу
Фахівці радять заздалегідь подбати про запас води. В середньому одній дорослій людині на добу потрібно:
- близько 3 літрів питної води;
- 10–12 літрів води для гігієни, приготування їжі та побутових потреб.
Найпростіший спосіб підготовки — зберігати вдома запас бутельованої води щонайменше на три доби для кожного члена родини. Також можна наповнити каністри або бутлі водою з-під крана, попередньо добре промивши ємності. Зберігати воду варто у темному та прохолодному місці.
Окремо фахівці радять координуватися з сусідами та за можливості створювати спільні резерви води.
Як мити руки без води
За відсутності водопостачання для очищення рук можна використовувати антисептики зі вмістом спирту 60–80%. Засіб потрібно втирати в руки 20–30 секунд.
Медики наголошують: особливо важливо обробляти руки
- після відвідування туалету або зміни підгузків немовляті;
- перед приготуванням їжі, прийомом їжі та годуванням дітей.
Що варто мати вдома заздалегідь
Для підтримання особистої гігієни в умовах відключень рекомендують мати запас:
- туалетного паперу;
- мила;
- підгузків і засобів менструальної гігієни — за потреби.
Додатково можуть знадобитися:
- вологі серветки;
- одноразовий «сухий душ»;
- одноразові рукавички.
Якщо немає мила й антисептика
Навіть за відсутності мила чи дезінфекційних засобів руки все одно потрібно мити — хоча б простою водою. Це краще, ніж не очищати їх зовсім.
При цьому фахівці зазначають: холодна і тепла вода майже однаково ефективні у видаленні мікробів і вірусів. За наявності мила руки слід мити 40–60 секунд.
Як безпечно нагріти воду взимку
Взимку миття рук холодною водою може викликати сильний дискомфорт і проблеми зі шкірою. Якщо інших варіантів немає, воду дозволяється нагрівати в металевому посуді на туристичному газовому пальнику.
Водночас українців застерігають:
- використовуйте лише сертифіковані пальники та балони;
- суворо дотримуйтесь інструкцій виробника;
- застосовуйте прилади тільки в приміщеннях із вентиляцією;
- регулярно перевіряйте справність обладнання.
Дотримання базових правил гігієни навіть у складних умовах суттєво знижує ризик інфекцій і допомагає зберегти здоров’я під час тривалих відключень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.