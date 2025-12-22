  1. Суспільство

Відключення води: що потрібно мати вдома і як підготуватися

07:00, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Скільки води варто запасати, чим замінити миття рук і як організувати побут у разі тривалого відключення водопостачання.
Відключення води: що потрібно мати вдома і як підготуватися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За відсутності електроенергії та централізованого водопостачання ризики для здоров’я зростають — недотримання гігієни може призвести до поширення кишкових, респіраторних та інших інфекцій.

У Центр громадського здоров’я пояснили, як підготуватися до складних побутових умов і мінімізувати загрозу захворювань під час тривалих відключень.

Скільки води потрібно на добу

Фахівці радять заздалегідь подбати про запас води. В середньому одній дорослій людині на добу потрібно:

  • близько 3 літрів питної води;
  • 10–12 літрів води для гігієни, приготування їжі та побутових потреб.

Найпростіший спосіб підготовки — зберігати вдома запас бутельованої води щонайменше на три доби для кожного члена родини. Також можна наповнити каністри або бутлі водою з-під крана, попередньо добре промивши ємності. Зберігати воду варто у темному та прохолодному місці.

Окремо фахівці радять координуватися з сусідами та за можливості створювати спільні резерви води.

Як мити руки без води

За відсутності водопостачання для очищення рук можна використовувати антисептики зі вмістом спирту 60–80%. Засіб потрібно втирати в руки 20–30 секунд.

Медики наголошують: особливо важливо обробляти руки

  • після відвідування туалету або зміни підгузків немовляті;
  • перед приготуванням їжі, прийомом їжі та годуванням дітей.

Що варто мати вдома заздалегідь

Для підтримання особистої гігієни в умовах відключень рекомендують мати запас:

  • туалетного паперу;
  • мила;
  • підгузків і засобів менструальної гігієни — за потреби.

Додатково можуть знадобитися:

  • вологі серветки;
  • одноразовий «сухий душ»;
  • одноразові рукавички.

Якщо немає мила й антисептика

Навіть за відсутності мила чи дезінфекційних засобів руки все одно потрібно мити — хоча б простою водою. Це краще, ніж не очищати їх зовсім.

При цьому фахівці зазначають: холодна і тепла вода майже однаково ефективні у видаленні мікробів і вірусів. За наявності мила руки слід мити 40–60 секунд.

Як безпечно нагріти воду взимку

Взимку миття рук холодною водою може викликати сильний дискомфорт і проблеми зі шкірою. Якщо інших варіантів немає, воду дозволяється нагрівати в металевому посуді на туристичному газовому пальнику.

Водночас українців застерігають:

  • використовуйте лише сертифіковані пальники та балони;
  • суворо дотримуйтесь інструкцій виробника;
  • застосовуйте прилади тільки в приміщеннях із вентиляцією;
  • регулярно перевіряйте справність обладнання.

Дотримання базових правил гігієни навіть у складних умовах суттєво знижує ризик інфекцій і допомагає зберегти здоров’я під час тривалих відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]