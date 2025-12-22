Отключение воды: что нужно иметь дома и как подготовиться

При отсутствии электроэнергии и централизованного водоснабжения риски для здоровья возрастают — несоблюдение гигиены может привести к распространению кишечных, респираторных и других инфекций.

В Центре общественного здоровья объяснили, как подготовиться к сложным бытовым условиям и минимизировать угрозу заболеваний во время длительных отключений.

Сколько воды нужно в сутки

Специалисты советуют заранее позаботиться о запасе воды. В среднем одному взрослому человеку в сутки необходимо:

около 3 литров питьевой воды;

10–12 литров воды для гигиены, приготовления пищи и бытовых нужд.

Самый простой способ подготовки — хранить дома запас бутилированной воды как минимум на трое суток для каждого члена семьи. Также можно наполнить канистры или бутыли водой из-под крана, предварительно тщательно промыв емкости. Хранить воду следует в темном и прохладном месте.

Отдельно специалисты советуют координироваться с соседями и при возможности создавать совместные резервы воды.

Как мыть руки без воды

При отсутствии водоснабжения для очистки рук можно использовать антисептики с содержанием спирта 60–80%. Средство необходимо втирать в руки в течение 20–30 секунд.

Медики подчеркивают: особенно важно обрабатывать руки

после посещения туалета или смены подгузников младенцу;

перед приготовлением пищи, приемом пищи и кормлением детей.

Что стоит иметь дома заранее

Для поддержания личной гигиены в условиях отключений рекомендуют иметь запас:

туалетной бумаги;

мыла;

подгузников и средств менструальной гигиены — при необходимости.

Дополнительно могут понадобиться:

влажные салфетки;

одноразовый «сухой душ»;

одноразовые перчатки.

Если нет мыла и антисептика

Даже при отсутствии мыла или дезинфицирующих средств руки все равно нужно мыть — хотя бы простой водой. Это лучше, чем не очищать их вовсе.

При этом специалисты отмечают: холодная и теплая вода почти одинаково эффективны в удалении микробов и вирусов. При наличии мыла руки следует мыть 40–60 секунд.

Как безопасно нагреть воду зимой

Зимой мытье рук холодной водой может вызывать сильный дискомфорт и проблемы с кожей. Если других вариантов нет, воду разрешается нагревать в металлической посуде на туристической газовой горелке.

В то же время украинцев предупреждают:

используйте только сертифицированные горелки и баллоны;

строго соблюдайте инструкции производителя;

применяйте приборы только в помещениях с вентиляцией;

регулярно проверяйте исправность оборудования.

Соблюдение базовых правил гигиены даже в сложных условиях существенно снижает риск инфекций и помогает сохранить здоровье во время длительных отключений.