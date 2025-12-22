  1. Общество

Отключение воды: что нужно иметь дома и как подготовиться

07:00, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сколько воды стоит запасать, чем заменить мытье рук и как организовать быт в случае длительного отключения водоснабжения.
Отключение воды: что нужно иметь дома и как подготовиться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При отсутствии электроэнергии и централизованного водоснабжения риски для здоровья возрастают — несоблюдение гигиены может привести к распространению кишечных, респираторных и других инфекций.

В Центре общественного здоровья объяснили, как подготовиться к сложным бытовым условиям и минимизировать угрозу заболеваний во время длительных отключений.

Сколько воды нужно в сутки

Специалисты советуют заранее позаботиться о запасе воды. В среднем одному взрослому человеку в сутки необходимо:

  • около 3 литров питьевой воды;
  • 10–12 литров воды для гигиены, приготовления пищи и бытовых нужд.

Самый простой способ подготовки — хранить дома запас бутилированной воды как минимум на трое суток для каждого члена семьи. Также можно наполнить канистры или бутыли водой из-под крана, предварительно тщательно промыв емкости. Хранить воду следует в темном и прохладном месте.

Отдельно специалисты советуют координироваться с соседями и при возможности создавать совместные резервы воды.

Как мыть руки без воды

При отсутствии водоснабжения для очистки рук можно использовать антисептики с содержанием спирта 60–80%. Средство необходимо втирать в руки в течение 20–30 секунд.

Медики подчеркивают: особенно важно обрабатывать руки

  • после посещения туалета или смены подгузников младенцу;
  • перед приготовлением пищи, приемом пищи и кормлением детей.

Что стоит иметь дома заранее

Для поддержания личной гигиены в условиях отключений рекомендуют иметь запас:

  • туалетной бумаги;
  • мыла;
  • подгузников и средств менструальной гигиены — при необходимости.

Дополнительно могут понадобиться:

  • влажные салфетки;
  • одноразовый «сухой душ»;
  • одноразовые перчатки.

Если нет мыла и антисептика

Даже при отсутствии мыла или дезинфицирующих средств руки все равно нужно мыть — хотя бы простой водой. Это лучше, чем не очищать их вовсе.

При этом специалисты отмечают: холодная и теплая вода почти одинаково эффективны в удалении микробов и вирусов. При наличии мыла руки следует мыть 40–60 секунд.

Как безопасно нагреть воду зимой

Зимой мытье рук холодной водой может вызывать сильный дискомфорт и проблемы с кожей. Если других вариантов нет, воду разрешается нагревать в металлической посуде на туристической газовой горелке.

В то же время украинцев предупреждают:

  • используйте только сертифицированные горелки и баллоны;
  • строго соблюдайте инструкции производителя;
  • применяйте приборы только в помещениях с вентиляцией;
  • регулярно проверяйте исправность оборудования.

Соблюдение базовых правил гигиены даже в сложных условиях существенно снижает риск инфекций и помогает сохранить здоровье во время длительных отключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

вода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]