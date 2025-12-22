Отключение воды: что нужно иметь дома и как подготовиться

При отсутствии электроэнергии и централизованного водоснабжения риски для здоровья возрастают — несоблюдение гигиены может привести к распространению кишечных, респираторных и других инфекций.
В Центре общественного здоровья объяснили, как подготовиться к сложным бытовым условиям и минимизировать угрозу заболеваний во время длительных отключений.
Сколько воды нужно в сутки
Специалисты советуют заранее позаботиться о запасе воды. В среднем одному взрослому человеку в сутки необходимо:
- около 3 литров питьевой воды;
- 10–12 литров воды для гигиены, приготовления пищи и бытовых нужд.
Самый простой способ подготовки — хранить дома запас бутилированной воды как минимум на трое суток для каждого члена семьи. Также можно наполнить канистры или бутыли водой из-под крана, предварительно тщательно промыв емкости. Хранить воду следует в темном и прохладном месте.
Отдельно специалисты советуют координироваться с соседями и при возможности создавать совместные резервы воды.
Как мыть руки без воды
При отсутствии водоснабжения для очистки рук можно использовать антисептики с содержанием спирта 60–80%. Средство необходимо втирать в руки в течение 20–30 секунд.
Медики подчеркивают: особенно важно обрабатывать руки
- после посещения туалета или смены подгузников младенцу;
- перед приготовлением пищи, приемом пищи и кормлением детей.
Что стоит иметь дома заранее
Для поддержания личной гигиены в условиях отключений рекомендуют иметь запас:
- туалетной бумаги;
- мыла;
- подгузников и средств менструальной гигиены — при необходимости.
Дополнительно могут понадобиться:
- влажные салфетки;
- одноразовый «сухой душ»;
- одноразовые перчатки.
Если нет мыла и антисептика
Даже при отсутствии мыла или дезинфицирующих средств руки все равно нужно мыть — хотя бы простой водой. Это лучше, чем не очищать их вовсе.
При этом специалисты отмечают: холодная и теплая вода почти одинаково эффективны в удалении микробов и вирусов. При наличии мыла руки следует мыть 40–60 секунд.
Как безопасно нагреть воду зимой
Зимой мытье рук холодной водой может вызывать сильный дискомфорт и проблемы с кожей. Если других вариантов нет, воду разрешается нагревать в металлической посуде на туристической газовой горелке.
В то же время украинцев предупреждают:
- используйте только сертифицированные горелки и баллоны;
- строго соблюдайте инструкции производителя;
- применяйте приборы только в помещениях с вентиляцией;
- регулярно проверяйте исправность оборудования.
Соблюдение базовых правил гигиены даже в сложных условиях существенно снижает риск инфекций и помогает сохранить здоровье во время длительных отключений.