  1. В Україні

Мобінг на роботі – коли можна звільнитися без відпрацювання і яку компенсацію можна отримати

21:23, 21 грудня 2025
Управління інспекційної діяльності пояснює права працівників та санкції за цькування.
Небажання йти на роботу через неприязне ставлення колег чи керівництва, образливі слова, ігнорування, плітки, приниження або надмірну прискіпливість можуть вказувати на мобінг — явище, яке має чітке визначення в законодавстві України.

Працівник, який постраждав від цькування, має право на захист від дискримінації, приниження та упередженого ставлення відповідно до статті 5-1 Кодексу законів про працю України, пояснює Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Постраждалий може:

  • подати скаргу до Державної служби України з питань праці, яка має право проводити позапланові перевірки роботодавця;
  • звернутися до суду для визнання факту мобінгу та відшкодування шкоди;
  • розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання, якщо роботодавець не усуває порушення;
  • отримати компенсацію за лікування чи моральні страждання, якщо факт цькування доведено у суді.

За статтею 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення мобінгу передбачено штраф для громадян — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

штраф Держпраці

