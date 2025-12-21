Мобінг на роботі – коли можна звільнитися без відпрацювання і яку компенсацію можна отримати

Управління інспекційної діяльності пояснює права працівників та санкції за цькування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Небажання йти на роботу через неприязне ставлення колег чи керівництва, образливі слова, ігнорування, плітки, приниження або надмірну прискіпливість можуть вказувати на мобінг — явище, яке має чітке визначення в законодавстві України.

Працівник, який постраждав від цькування, має право на захист від дискримінації, приниження та упередженого ставлення відповідно до статті 5-1 Кодексу законів про працю України, пояснює Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Постраждалий може:

подати скаргу до Державної служби України з питань праці, яка має право проводити позапланові перевірки роботодавця;

звернутися до суду для визнання факту мобінгу та відшкодування шкоди;

розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання, якщо роботодавець не усуває порушення;

отримати компенсацію за лікування чи моральні страждання, якщо факт цькування доведено у суді.

За статтею 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення мобінгу передбачено штраф для громадян — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.