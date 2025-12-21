  1. В Украине

Мобинг на работе – когда можно уволиться без отработки и какую компенсацию можно получить

21:23, 21 декабря 2025
Управление инспекционной деятельности объясняет права работников и санкции за травлю.
Нежелание ходить на работу из-за неприязненного отношения коллег или руководства, оскорбительных слов, игнорирования, сплетен, унижения или чрезмерной придирчивости могут указывать на мобинг – явление, которое имеет четкое определение в законодательстве Украины.

Работник, пострадавший от травли, имеет право на защиту от дискриминации, унижения и предвзятого отношения в соответствии со статьей 5-1 Кодекса законов о труде Украины, объясняет Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Пострадавший может:

  • подать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам труда, которая имеет право проводить внеплановые проверки работодателя;
  • обратиться в суд для признания факта мобинга и возмещения ущерба;
  • расторгнуть трудовой договор по собственному желанию без отработки, если работодатель не устраняет нарушение;
  • получить компенсацию за лечение или моральные страдания, если факт травли доказан в суде.

Согласно статье 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение моббинга предусмотрен штраф для граждан — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

