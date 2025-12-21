Мобинг на работе – когда можно уволиться без отработки и какую компенсацию можно получить
Нежелание ходить на работу из-за неприязненного отношения коллег или руководства, оскорбительных слов, игнорирования, сплетен, унижения или чрезмерной придирчивости могут указывать на мобинг – явление, которое имеет четкое определение в законодательстве Украины.
Работник, пострадавший от травли, имеет право на защиту от дискриминации, унижения и предвзятого отношения в соответствии со статьей 5-1 Кодекса законов о труде Украины, объясняет Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.
Пострадавший может:
- подать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам труда, которая имеет право проводить внеплановые проверки работодателя;
- обратиться в суд для признания факта мобинга и возмещения ущерба;
- расторгнуть трудовой договор по собственному желанию без отработки, если работодатель не устраняет нарушение;
- получить компенсацию за лечение или моральные страдания, если факт травли доказан в суде.
Согласно статье 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение моббинга предусмотрен штраф для граждан — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.