Як вимикатимуть світло у Києві 22 грудня — графіки відключень

Коли та на скільки годин кияни залишаться без світла 22 грудня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 22 грудня, у Києві діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Раніше повідомлялося, що за результатами наради уряду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, скоротять списки критичної інфраструктури. Через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.

Графіки відключення світла 22 грудня в Києві

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.