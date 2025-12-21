Як вимикатимуть світло у Києві 22 грудня — графіки відключень
20:56, 21 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни залишаться без світла 22 грудня.
У понеділок, 22 грудня, у Києві діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.
Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.
Раніше повідомлялося, що за результатами наради уряду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, скоротять списки критичної інфраструктури. Через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.
Графіки відключення світла 22 грудня в Києві
