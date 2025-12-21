Как будут выключать свет в Киеве 22 декабря — графики отключений
20:56, 21 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне останутся без света 22 декабря.
В понедельник, 22 декабря, в Киеве будут действовать почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.
Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.
Ранее сообщалось, что по результатам совещания правительства с главами областных военно-гражданских администраций, сократят списки критической инфраструктуры. Поэтому графики отключения электроэнергии станут короче.
Графики отключения электроэнергии 22декабря в Киеве
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.