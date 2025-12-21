Как будут выключать свет в Киеве 22 декабря — графики отключений

Когда и на сколько часов киевляне останутся без света 22 декабря.

В понедельник, 22 декабря, в Киеве будут действовать почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Ранее сообщалось, что по результатам совещания правительства с главами областных военно-гражданских администраций, сократят списки критической инфраструктуры. Поэтому графики отключения электроэнергии станут короче.

Графики отключения электроэнергии 22декабря в Киеве

