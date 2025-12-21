Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в місцевих адміністраціях

Президент очікує доповіді щодо керівників, яких планують замінити вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін в адміністраціях. За його словами, вже наступного тижня він очікує доповіді щодо керівників, яких необхідно замінити.

Рішення ухвалюватимуться за результатами аналізу роботи очільників, з урахуванням ефективності управління та виконання поставлених завдань.

Очікується, що після отримання відповідних доповідей будуть ухвалені конкретні кадрові рішення, які стосуватимуться роботи адміністрацій на місцях.

