Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в местных администрациях

Президент ожидает доклады относительно руководителей, которых планируют заменить уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых изменений в администрациях. По его словам, уже на следующей неделе он ожидает доклады относительно руководителей, которых необходимо заменить.

Решения будут приниматься по результатам анализа работы руководителей с учетом эффективности управления и выполнения поставленных задач.

Ожидается, что после получения соответствующих докладов будут приняты конкретные кадровые решения, которые будут касаться работы администраций на местах.

