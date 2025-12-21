Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в местных администрациях
19:53, 21 декабря 2025
Президент ожидает доклады относительно руководителей, которых планируют заменить уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых изменений в администрациях. По его словам, уже на следующей неделе он ожидает доклады относительно руководителей, которых необходимо заменить.
Решения будут приниматься по результатам анализа работы руководителей с учетом эффективности управления и выполнения поставленных задач.
Ожидается, что после получения соответствующих докладов будут приняты конкретные кадровые решения, которые будут касаться работы администраций на местах.
