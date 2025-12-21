Полярники на станції «Вернадський» отримали до Різдва подарунки з доброчинною місією

Українські благодійники привітали антарктичну експедицію на станції «Вернадський».

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Цьогоріч до Різдва учасники української антарктичної експедиції на станції «Вернадський» отримали особливі подарунки, кожен з яких має доброчинну мету, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Перший подарунок — традиційний український дідух від проєкту «Доля розквітне» Благодійного фонду «Тихо». Його створили майстрині з різних регіонів України. Усі кошти від реалізації таких дідухів спрямовуються на закупівлю засобів РЕБ і РЕР для українських військових.

Другий подарунок — «Різдвяна свічка» від мережі благодійних організацій Caritas Ukraine. Це витончений виріб, кошти від продажу якого підуть на відновлення дитячого табору «Парасолька» на Волині — безпечного простору для дітей загиблих або зниклих безвісти захисників України.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

