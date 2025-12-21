Полярники на станции «Вернадский» получили к Рождеству подарки с благотворительной миссией
В этом году к Рождеству участники украинской антарктической экспедиции на станции «Вернадский» получили особые подарки, каждый из которых имеет благотворительную цель, сообщает Национальный антарктический научный центр.
Первый подарок — традиционный украинский дидух от проекта «Доля расцветет» Благотворительного фонда «Тихо». Его создали мастерицы из разных регионов Украины. Все средства от реализации таких дидухов направляются на закупку средств РЭБ и РЭР для украинских военных.
Второй подарок — «Рождественская свеча» от сети благотворительных организаций Caritas Ukraine. Это изящное изделие, средства от продажи которого пойдут на восстановление детского лагеря «Парасолька» на Волыни — безопасного пространства для детей погибших или пропавших без вести защитников Украины.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.