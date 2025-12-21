Оренда державних сільгоспземель: з 1 січня діятиме нова податкова декларація

З 2026 року для орендарів земель сільськогосподарського призначення державної власності запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Про це повідомили у Головне управління ДПС у Полтавській області.

Нову декларацію застосовуватимуть суб’єкти господарювання, які користуються державними сільськогосподарськими землями, переданими в оренду відповідно до статті 120¹ Земельного кодексу України.

Йдеться про ділянки, що раніше перебували у постійному користуванні державних підприємств і перейшли до їх правонаступників — акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, 100 % часток яких належать державі.

Передача таких земель здійснюється на умовах оренди строком до 50 років. Мінімальний розмір орендної плати встановлено на рівні не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо оцінка не проведена, застосовується показник не нижче 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по відповідній області або по Автономній Республіці Крим.

Орендна плата за користування цими землями сплачуватиметься за окремим кодом класифікації доходів бюджету — 18011200. При цьому 90 % надходжень зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету.

Форма податкової декларації затверджена наказом Мінфіну від 14 березня 2025 року № 154 (зі змінами, внесеними наказом від 1 квітня 2025 року № 177) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Запровадження нової декларації пов’язане з оновленням бюджетного та земельного законодавства у межах реформи припинення державних підприємств і подальшого використання земель державної власності на орендних засадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.