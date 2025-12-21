  1. В Україні

Оренда державних сільгоспземель: з 1 січня діятиме нова податкова декларація

20:47, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 2026 року для орендарів земель сільськогосподарського призначення державної власності запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати.
Оренда державних сільгоспземель: з 1 січня діятиме нова податкова декларація
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Про це повідомили у Головне управління ДПС у Полтавській області.

Нову декларацію застосовуватимуть суб’єкти господарювання, які користуються державними сільськогосподарськими землями, переданими в оренду відповідно до статті 120¹ Земельного кодексу України.

Йдеться про ділянки, що раніше перебували у постійному користуванні державних підприємств і перейшли до їх правонаступників — акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, 100 % часток яких належать державі.

Передача таких земель здійснюється на умовах оренди строком до 50 років. Мінімальний розмір орендної плати встановлено на рівні не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо оцінка не проведена, застосовується показник не нижче 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по відповідній області або по Автономній Республіці Крим.

Орендна плата за користування цими землями сплачуватиметься за окремим кодом класифікації доходів бюджету — 18011200. При цьому 90 % надходжень зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету.

Форма податкової декларації затверджена наказом Мінфіну від 14 березня 2025 року № 154 (зі змінами, внесеними наказом від 1 квітня 2025 року № 177) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Запровадження нової декларації пов’язане з оновленням бюджетного та земельного законодавства у межах реформи припинення державних підприємств і подальшого використання земель державної власності на орендних засадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

земля оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]