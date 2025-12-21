  1. В Украине

Аренда государственных сельхозземель: с 1 января будет действовать новая налоговая декларация

20:47, 21 декабря 2025
С 2026 года для арендаторов земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности вводится новая форма налоговой декларации по арендной плате.
С 1 января 2026 года в Украине вводится новая форма налоговой декларации по арендной плате за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Новую декларацию будут применять субъекты хозяйствования, которые пользуются государственными сельскохозяйственными землями, переданными в аренду в соответствии со статьей 120¹ Земельного кодекса Украины.

Речь идет об участках, которые ранее находились в постоянном пользовании государственных предприятий и перешли к их правопреемникам — акционерным обществам или обществам с ограниченной ответственностью, 100 % долей которых принадлежат государству.

Передача таких земель осуществляется на условиях аренды сроком до 50 лет. Минимальный размер арендной платы установлен на уровне не менее 12 % нормативной денежной оценки земельного участка. Если такая оценка не проведена, применяется показатель не ниже 12 % нормативной денежной оценки единицы площади пашни по соответствующей области или по Автономной Республике Крым.

Арендная плата за пользование этими землями будет уплачиваться по отдельному коду классификации доходов бюджета — 18011200. При этом 90 % поступлений будут зачисляться в общий фонд государственного бюджета.

Форма налоговой декларации утверждена приказом Минфина от 14 марта 2025 года № 154 (с изменениями, внесенными приказом от 1 апреля 2025 года № 177) и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.

Введение новой декларации связано с обновлением бюджетного и земельного законодательства в рамках реформы прекращения государственных предприятий и дальнейшего использования земель государственной собственности на арендных условиях.

земля аренда

