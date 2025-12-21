Триває евакуація з прифронтових територій України – які умови проживання пропонують переселенцям

В Україні працює 21 транзитний центр для евакуйованих.

Евакуація населення з прифронтових регіонів до безпечніших населених пунктів здійснюється спільними зусиллями Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, громад, волонтерів та міжнародних партнерів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

На прифронтових територіях працюють спеціальні групи ДСНС «Фенікс» та спецпідрозділи Національної поліції «Білий Янгол». Вони оснащені броньованим транспортом, медичними засобами та обладнанням для перевезення маломобільних людей.

З 1 червня з прифронтових територій до безпечніших областей евакуйовано майже 147 тисяч людей, серед них понад 16,5 тисяч дітей та понад 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю. З Донецької області евакуйовано близько 92,4 тисяч людей, Дніпропетровської — понад 35 тисяч, Сумської — понад 4,4 тисяч, Херсонської — понад 3,7 тисяч, Харківської — понад 8,3 тисяч, Запорізької — понад 2,8 тисяч.

«Якщо безпекова ситуація у громаді ускладнюється, важливо не зволікати з рішенням про евакуацію. Зараз створені необхідні умови, щоб люди могли виїхати організовано, безпечно та могли розраховувати на подальшу підтримку. Ми закликаємо мешканців прифронтових громад користуватися цими можливостями, адже евакуація може зберегти ваше життя», — наголосив заступник Міністра Олексій Рябикін.

Наразі функціонує 21 транзитний центр для прийому евакуйованих. Найбільше людей приймають центри в Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у Лозовій Харківської області.

У транзитних центрах надають комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб загальна кількість ліжко-місць сягає понад 80,5 тисяч, з яких понад 7,3 тисяч залишаються вільними.

Обласні військові адміністрації розгортають додаткові ліжко-місця. Станом на 1 грудня додатково створено понад 15,2 тисяч нових місць, включаючи близько 396 для маломобільних осіб.

Гаряча лінія з кризових питань 1548 працює цілодобово. Вона надає інформацію щодо порядку евакуації, переліку територій з бойовими діями, умов тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також фіксує звернення у разі порушення прав громадян.

Ключовим пріоритетом залишається розширення кількості пунктів тимчасового проживання у безпечних регіонах та організація належних умов для найбільш вразливих категорій населення.

