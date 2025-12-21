Продолжается эвакуация из прифронтовых территорий Украины – какие условия проживания предлагают переселенцам

В Украине работает 21 транзитный центр для эвакуированных.

Эвакуация населения из прифронтовых регионов в более безопасные населенные пункты осуществляется совместными усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, общин, волонтеров и международных партнеров, сообщает Министерство развития общин и территорий.

На прифронтовых территориях работают специальные группы ГСЧС «Феникс» и спецподразделения Национальной полиции «Белый Ангел». Они оснащены бронированным транспортом, медицинскими средствами и оборудованием для перевозки маломобильных людей.

С 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировано почти 147 тысяч человек, среди них более 16,5 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью. Из Донецкой области эвакуировано около 92,4 тысячи человек, Днепропетровской — более 35 тысяч, Сумской — более 4,4 тысячи, Херсонской — более 3,7 тысячи, Харьковской — более 8,3 тысячи, Запорожской — более 2,8 тысячи.

«Если ситуация с безопасностью в общине усложняется, важно не медлить с решением об эвакуации. Сейчас созданы необходимые условия, чтобы люди могли выехать организованно, безопасно и могли рассчитывать на дальнейшую поддержку. Мы призываем жителей прифронтовых общин пользоваться этими возможностями, ведь эвакуация может спасти вашу жизнь», — подчеркнул заместитель министра Алексей Рябикин.

В настоящее время функционирует 21 транзитный центр для приема эвакуированных. Больше всего людей принимают центры в Павлограде и Волоском Днепропетровской области, а также в Лозовой Харьковской области.

В транзитных центрах оказывают комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц общее количество койко-мест достигает более 80,5 тысяч, из которых более 7,3 тысяч остаются свободными.

Областные военные администрации развертывают дополнительные койко-места. По состоянию на 1 декабря дополнительно создано более 15,2 тысяч новых мест, включая около 396 для маломобильных лиц.

Горячая линия по кризисным вопросам 1548 работает круглосуточно. Она предоставляет информацию о порядке эвакуации, перечне территорий с боевыми действиями, условиях временного проживания, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц, а также фиксирует обращения в случае нарушения прав граждан.

Ключевым приоритетом остается расширение количества пунктов временного проживания в безопасных регионах и организация надлежащих условий для наиболее уязвимых категорий населения.

