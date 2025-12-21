  1. У світі

Кінець епохи: у Данії 30 грудня доставлять останній паперовий лист

23:29, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Данії завершуються 400 років поштової історії.
Кінець епохи: у Данії 30 грудня доставлять останній паперовий лист
Фото: The Guardian
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

30 грудня поштова служба Данії PostNord доставить останній лист і припинить надавати цю послугу після 400 років традиції, повідомляє The Guardian.

На початку року компанія оголосила про припинення доставки листів. Це призведе до скорочення 1500 робочих місць у Данії та демонтажу 1500 червоних поштових скриньок на тлі зростання цифровізації суспільства.

Описуючи Данію як одну з найбільш цифрових країн світу, PostNord зазначила, що попит на листи різко впав, тоді як онлайн-покупки продовжують зростати. Це спонукало компанію зосередитися на доставці посилок.

Більшість поштових скриньок уже демонтовані: 1000 з них негайно викупили, коли їх виставили на продаж на початку місяця. Ще 200 скриньок виставлять на аукціон у січні.

PostNord, яка продовжить доставляти листи в Швеції, заявила, що протягом обмеженого часу повертатиме кошти за невикористані данські поштові марки.

Данці зможуть надсилати листи через послуги компанії Dao.

Згідно з данським законодавством, можливість відправляти листи повинна існувати. Якщо Dao припинить доставку листів, уряд зобов'яжеться призначити іншого виконавця цієї функції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Данія пошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]