Кінець епохи: у Данії 30 грудня доставлять останній паперовий лист

У Данії завершуються 400 років поштової історії.

30 грудня поштова служба Данії PostNord доставить останній лист і припинить надавати цю послугу після 400 років традиції, повідомляє The Guardian.

На початку року компанія оголосила про припинення доставки листів. Це призведе до скорочення 1500 робочих місць у Данії та демонтажу 1500 червоних поштових скриньок на тлі зростання цифровізації суспільства.

Описуючи Данію як одну з найбільш цифрових країн світу, PostNord зазначила, що попит на листи різко впав, тоді як онлайн-покупки продовжують зростати. Це спонукало компанію зосередитися на доставці посилок.

Більшість поштових скриньок уже демонтовані: 1000 з них негайно викупили, коли їх виставили на продаж на початку місяця. Ще 200 скриньок виставлять на аукціон у січні.

PostNord, яка продовжить доставляти листи в Швеції, заявила, що протягом обмеженого часу повертатиме кошти за невикористані данські поштові марки.

Данці зможуть надсилати листи через послуги компанії Dao.

Згідно з данським законодавством, можливість відправляти листи повинна існувати. Якщо Dao припинить доставку листів, уряд зобов'яжеться призначити іншого виконавця цієї функції.

