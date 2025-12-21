  1. В мире

Конец эпохи: в Дании 30 декабря доставят последнее бумажное письмо

23:29, 21 декабря 2025
В Дании завершаются 400 лет почтовой истории.
Фото: The Guardian
30 декабря почтовая служба Дании PostNord доставит последнее письмо и прекратит предоставлять эту услугу после 400 лет традиции, сообщает The Guardian.

В начале года компания объявила о прекращении доставки писем. Это приведет к сокращению 1500 рабочих мест в Дании и демонтажу 1500 красных почтовых ящиков на фоне роста цифровизации общества.

Описывая Данию как одну из самых цифровых стран мира, PostNord отметила, что спрос на письма резко упал, в то время как онлайн-покупки продолжают расти. Это побудило компанию сосредоточиться на доставке посылок.

Большинство почтовых ящиков уже демонтированы: 1000 из них немедленно выкупили, когда их выставили на продажу в начале месяца. Еще 200 ящиков выставят на аукцион в январе.

PostNord, которая продолжит доставлять письма в Швеции, заявила, что в течение ограниченного времени будет возвращать средства за неиспользованные датские почтовые марки.

Датчане смогут отправлять письма через услуги компании Dao.

Согласно датскому законодательству, возможность отправлять письма должна существовать. Если Dao прекратит доставку писем, правительство обязуется назначить другого исполнителя этой функции.

Дания почта

