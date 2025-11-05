Практика судів
Донька переїхала жити від матері до батька — кому тепер належить сплачувати аліменти

22:00, 5 листопада 2025
Суд зазначив, що аліменти сплачуються тому з батьків, разом з яким проживає дитина, і мають використовуватися виключно на її утримання.
Фото: molbuk.ua
Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції у справі про припинення стягнення аліментів на утримання дитини з батька та стягнення їх з матері.

За матеріалами справи, до суду звернувся батько неповнолітньої доньки. У позові він просив припинити стягнення аліментів, які з 2012 року сплачував колишній дружині на утримання дитини, оскільки донька переїхала жити з ним. Водночас заявив вимогу про стягнення аліментів з матері – уже на його користь.

За словами позивача, донька проживає з ним і перебуває на його утриманні з жовтня 2022 року. Відтоді колишня дружина повертала отримані аліменти на картку дитини, однак 1 травня 2025 року припинила ці перерахунки.

Нетішинський міський суд Хмельницької області частково задовольнив позов: припинив стягнення аліментів з батька з 1 травня 2025 року та стягнув аліменти з матері у розмірі 1/7 частки з усіх видів заробітку (доходу) на користь батька, щомісячно, починаючи з 25 квітня 2025 року і до досягнення дитиною повноліття.

В апеляційній скарзі жінка просила скасувати це рішення як незаконне. Вона зазначила, що суд не перевірив, з ким саме проживала дитина на момент ухвалення рішення, та не врахував, що донька не визначилася зі своїм постійним місцем проживання і може жити по черзі з матір’ю та батьком.

Апелянтка також наголошувала, що припинення аліментів можливе лише у випадку, коли одержувач не витрачає їх на дитину. За її словами, усі кошти, які вона отримувала, повертала доньці, а також оплачувала лікування, харчування, дозвілля, подорожі та розвиток дитини.

Однак апеляційний суд визнав доводи апеляційної скарги безпідставними.

Суд зазначив, що згідно з частиною 3 статті 183 Сімейного кодексу України аліменти сплачуються тому з батьків, разом з яким проживає дитина, і мають використовуватися виключно на її утримання.

Досліджені докази – акти обстеження житлових умов, особиста переписка сторін, довідка ліцею та свідчення самої дитини – підтверджують, що з 2022 року донька постійно проживає з батьком. Відтак правові підстави для стягнення аліментів із батька припинили існувати.

«Апелянтка не спростувала ці обставини, встановлені судом, не довела належними та допустимими доказами, що донька проживає з нею та знаходиться на її утриманні», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Апеляційний суд також погодився з визначеним розміром аліментів, які підлягають стягненню з матері на користь батька. Суд врахував, що апелянтка виховує ще одну дитину та продовжує брати участь в утриманні доньки сторін, оплачуючи її заняття, відпочинок і надаючи кошти на кишенькові витрати.

З повним текстом постанови суду у справі № 679/570/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

