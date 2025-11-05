Дочь переехала жить от матери к отцу — кому теперь следует платить алименты

Суд отметил, что алименты выплачиваются тому из родителей, с кем проживает ребенок, и должны использоваться исключительно на его содержание.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции по делу о прекращении взыскания алиментов на содержание ребенка с отца и взыскании их с матери.

Согласно материалам дела, в суд обратился отец несовершеннолетней дочери. В иске он просил прекратить взыскание алиментов, которые с 2012 года выплачивал бывшей жене на содержание ребенка, поскольку дочь переехала жить к нему. Одновременно он заявил требование о взыскании алиментов с матери — уже в его пользу.

По словам истца, дочь проживает с ним и находится на его обеспечении с октября 2022 года. С этого времени бывшая жена возвращала полученные алименты на карточку ребенка, однако 1 мая 2025 года прекратила эти переводы.

Нетешинский городской суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск: прекратил взыскание алиментов с отца с 1 мая 2025 года и взыскал алименты с матери в размере 1/7 части со всех видов заработка (дохода) в пользу отца, ежемесячно, начиная с 25 апреля 2025 года и до достижения ребенком совершеннолетия.

В апелляционной жалобе женщина просила отменить это решение как незаконное. Она указала, что суд не проверил, с кем именно проживал ребенок на момент вынесения решения, и не учел, что дочь не определилась со своим постоянным местом проживания и может жить по очереди с матерью и отцом.

Апеллянтка также подчеркивала, что прекращение алиментов возможно лишь в случае, если получатель не тратит их на ребенка. По ее словам, все полученные средства она возвращала дочери, а также оплачивала лечение, питание, досуг, путешествия и развитие ребенка.

Однако апелляционный суд признал доводы апелляционной жалобы необоснованными.

Суд отметил, что согласно части 3 статьи 183 Семейного кодекса Украины алименты выплачиваются тому из родителей, с кем проживает ребенок, и должны использоваться исключительно на его содержание.

Исследованные доказательства — акты обследования жилищных условий, личная переписка сторон, справка лицея и показания самой дочери — подтверждают, что с 2022 года дочь постоянно проживает с отцом. Следовательно, правовые основания для взыскания алиментов с отца прекратили существовать.

«Апеллянтка не опровергла эти обстоятельства, установленные судом, не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами, что дочь проживает с ней и находится на ее содержании», — говорится в постановлении апелляционного суда.

Апелляционный суд также согласился с определенным размером алиментов, подлежащих взысканию с матери в пользу отца. Суд учел, что апеллянтка воспитывает еще одного ребенка и продолжает участвовать в содержании общей дочери, оплачивая ее занятия, отдых и предоставляя деньги на карманные расходы.

С полным текстом постановления суда по делу № 679/570/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

