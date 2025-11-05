Практика судів
З 1 січня одноразова грошова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень — Рада прийняла закон

13:18, 5 листопада 2025
Допомога для догляду за дитиною до одного року становитиме сім тисяч гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю — 10500 гривень.
Фото: depositphotos.com
Верховна Рада України 5 листопада прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону №13532 про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Закон створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Законом передбачено:

  1. Встановлення розмірів державної допомоги у 2026 році та визначення їх надалі у наступних роках законом про Державний бюджет України.

Зокрема, законопроектом передбачено зафіксувати розміри всіх виплат на 2026 рік:

7 000 грн - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб, крім військовослужбовців (100 відсотків грошового забезпечення);

50 000 грн- одноразова допомога при народженні;

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за вибором одного з батьків. Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім вітчизняного виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

7 000 грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

8 000 грн – допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері ( у режимі повного робочого часу);

8 000 грн – грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

5 000 грн – одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

  1. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 грн може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.
  2. Застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла» для дітей з інвалідністю.
  3. Комітет пропонує підтримати нову законодавчу пропозицію голови Комітету щодо запровадження з 2028 року щомісячної грошової виплати «єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох до шести років (дитина з особливими потребами – до семи (восьми) років) у разі, якщо:

 - дитина не отримала місце для забезпечення здобуття дошкільної освіти та догляду за дитиною у комунальному закладі дошкільної освіти у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків;

- послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не придбані в іншого суб’єкта освітньої діяльності за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку, затвердженому органом місцевого самоврядування;

- послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не забезпечені за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом "кошти йдуть за дитиною" у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків.

Така грошова виплата здійснюється за умови, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

Ця виплата здійснюється до моменту:

- зарахування дитини до комунального закладу дошкільної освіти або іншого суб’єкта освітньої діяльності, який надає послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

- забезпечення надання послуг догляду за дитиною та освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною»;

- досягнення дитиною шестирічного віку (для дітей з особливими освітніми потребами - семирічного (восьмирічного) віку).

Розмір грошової виплати дорівнює розміру допомоги на догляд «є Ясла» (8000 грн).

