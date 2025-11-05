З 1 січня одноразова грошова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень — Рада прийняла закон

Верховна Рада України 5 листопада прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону №13532 про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.
Закон створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Законом передбачено:
Зокрема, законопроектом передбачено зафіксувати розміри всіх виплат на 2026 рік:
7 000 грн - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб, крім військовослужбовців (100 відсотків грошового забезпечення);
50 000 грн- одноразова допомога при народженні;
Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за вибором одного з батьків. Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім вітчизняного виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";
7 000 грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;
8 000 грн – допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері ( у режимі повного робочого часу);
8 000 грн – грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
5 000 грн – одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».
- дитина не отримала місце для забезпечення здобуття дошкільної освіти та догляду за дитиною у комунальному закладі дошкільної освіти у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків;
- послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не придбані в іншого суб’єкта освітньої діяльності за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку, затвердженому органом місцевого самоврядування;
- послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти не забезпечені за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом "кошти йдуть за дитиною" у межах гарантованого обсягу часу, що задовольняє запит батьків.
Така грошова виплата здійснюється за умови, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.
Ця виплата здійснюється до моменту:
- зарахування дитини до комунального закладу дошкільної освіти або іншого суб’єкта освітньої діяльності, який надає послуги догляду за дитиною та освітні послуги для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;
- забезпечення надання послуг догляду за дитиною та освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в інший спосіб за принципом «кошти йдуть за дитиною»;
- досягнення дитиною шестирічного віку (для дітей з особливими освітніми потребами - семирічного (восьмирічного) віку).
Розмір грошової виплати дорівнює розміру допомоги на догляд «є Ясла» (8000 грн).
