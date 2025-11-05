С 1 января единовременная денежная помощь при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен — Рада приняла закон

Помощь по уходу за ребенком до одного года составит семь тысяч гривен в месяц, а для ребенка с инвалидностью — 10 500 гривен.

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла во втором чтении и в целом проект Закона №13532 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью.

Закон создает условия для повышения уровня рождаемости, совмещения родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовый, послеродовый и период ухода за ребенком после его рождения.

Законом предусмотрено:

Установление размеров государственной помощи в 2026 году и определение их в последующие годы законом о Государственном бюджете Украины.

В частности, законопроектом предлагается зафиксировать размеры всех выплат на 2026 год:

7 000 грн — помощь в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц, кроме военнослужащих (100 процентов денежного обеспечения);

50 000 грн — единовременная помощь при рождении ребенка;

Единовременная натуральная помощь «пакунок малюка» предоставляется получателю в натуральной форме или в виде денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакунок малюка» по выбору одного из родителей. Комплектация такой помощи осуществляется согласно перечню детских товаров преимущественно отечественного производства, утвержденному центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения;

7 000 грн — помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года;

8 000 грн — помощь по уходу за ребенком «еЯсли» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);

8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «еСадок»;

5 000 грн — единовременная денежная помощь ученикам первых классов «пакунок школяра».

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года в размере 7 000 грн может назначаться также на детей, которым на день вступления закона в силу не исполнился один год, то есть тем, которые родились в 2025 году.

Применение повышающего коэффициента 1,5 для определения размера помощи по уходу за ребенком до одного года и помощи «еЯсли» для детей с инвалидностью.

Комитет предлагает поддержать новое законодательное предложение председателя Комитета о введении с 2028 года ежемесячной денежной выплаты «еСадок» за счет средств местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от трех до шести лет (для ребенка с особыми потребностями — до семи (восьми) лет) в случае, если:

ребенок не получил место для получения дошкольного образования и ухода в коммунальном учреждении дошкольного образования в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запрос родителей;

услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не приобретены у другого субъекта образовательной деятельности за счет средств местного бюджета в порядке, утвержденном органом местного самоуправления;

услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не обеспечены за счет средств местного бюджета иным способом по принципу «деньги идут за ребенком» в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запрос родителей.

Такая денежная выплата осуществляется при условии, что мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляли уход за ребенком, приступили к работе в режиме полного рабочего времени.

Эта выплата осуществляется до момента:

зачисления ребенка в коммунальное учреждение дошкольного образования или другого субъекта образовательной деятельности, предоставляющего услуги по уходу и дошкольному образованию за счет средств местного бюджета;

обеспечения предоставления услуг по уходу и дошкольному образованию за счет средств местного бюджета иным способом по принципу «деньги идут за ребенком»;

достижения ребенком шестилетнего возраста (для детей с особыми образовательными потребностями — семилетнего (восьмилетнего) возраста).

Размер денежной выплаты равен размеру помощи по уходу «еЯсли» (8 000 грн).

