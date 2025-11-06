У київському ТЦ «DREAM yellow» чоловік підірвав гранату на фоні сварки з персоналом

39-річного порушника в стані сп’яніння затримала поліція, граната виявилася страйкбольною.

Фото: Поліція Києва

У торговельному центрі «DREAM yellow» в Оболонському районі Києва 39-річний чоловік кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

За попередніми даними столичної поліції, потерпілих серед громадян немає. Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до одного з магазинів ТРЦ, де почав конфліктувати з персоналом, після чого кинув страйкбольну гранату.

Чоловіка затримали. Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту.

