У київському ТЦ «DREAM yellow» чоловік підірвав гранату на фоні сварки з персоналом

У торговельному центрі «DREAM yellow» в Оболонському районі Києва 39-річний чоловік кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.
За попередніми даними столичної поліції, потерпілих серед громадян немає. Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до одного з магазинів ТРЦ, де почав конфліктувати з персоналом, після чого кинув страйкбольну гранату.
Чоловіка затримали. Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту.
