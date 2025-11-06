Практика судів
У київському ТЦ «DREAM yellow» чоловік підірвав гранату на фоні сварки з персоналом

07:00, 6 листопада 2025
39-річного порушника в стані сп’яніння затримала поліція, граната виявилася страйкбольною.
У київському ТЦ «DREAM yellow» чоловік підірвав гранату на фоні сварки з персоналом
Фото: Поліція Києва
У торговельному центрі «DREAM yellow» в Оболонському районі Києва 39-річний чоловік кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

За попередніми даними столичної поліції, потерпілих серед громадян немає. Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до одного з магазинів ТРЦ, де почав конфліктувати з персоналом, після чого кинув страйкбольну гранату.

Чоловіка затримали. Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

