В киевском ТЦ «DREAM yellow» мужчина взорвал гранату на фоне ссоры с персоналом

39-летнего нарушителя в состоянии опьянения задержала полиция, граната оказалась страйкбольной.

Фото: Полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В торговом центре «DREAM yellow» в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась.

По предварительным данным столичной полиции, пострадавших среди граждан нет. Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из магазинов ТРЦ, где начал конфликтовать с персоналом, после чего бросил страйкбольную гранату.

Мужчину задержали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.