В киевском ТЦ «DREAM yellow» мужчина взорвал гранату на фоне ссоры с персоналом

В торговом центре «DREAM yellow» в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась.
По предварительным данным столичной полиции, пострадавших среди граждан нет. Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из магазинов ТРЦ, где начал конфликтовать с персоналом, после чего бросил страйкбольную гранату.
Мужчину задержали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации инцидента.
